Bij failliete cryptobeurs FTX was even 50 miljoen zoek

Soms ben je 50 miljoen dollar kwijt, soms vind je het geld terug. „Zo is het leven”, schreef Sam Bankman-Fried in interne communicatie van cryptobeurs FTX.

Het is maar één van de vele opmerkelijke voorvallen die zijn beschreven in een maandag gepubliceerd onderzoek naar het faillissement van FTX. Die cryptobeurs kwam in november in de problemen nadat talloze klanten van het handelsplatform tegelijkertijd hun geld hadden geprobeerd terug te krijgen. Zij waren angstig geworden over de financiële banden tussen FTX en Bankman-Frieds hedgefonds Alameda: dat bleek riskante transacties te doen met geld van FTX-klanten. Naar schatting verloren honderdduizenden klanten in de crypto-bankrun hun geld. De koers van veel cryptomunten daalde fors.

De afgelopen maanden deed John Ray III, aangesteld om het bankroet af te wikkelen, intern onderzoek naar de bedrijfsvoering bij FTX en Alameda. Hij publiceerde maandag een eerste verslag daarvan. Hieruit ontstaat een beeld van twee ondernemingen waar nauwelijks aan administratie werd gedaan en waar de top nonchalant met gigantische bedragen omging.

Verschillende transacties van miljoenen dollars hield FTX bijvoorbeeld bij in een programma dat eigenlijk bedoeld was voor het midden- en kleinbedrijf. Rekeningen werden soms goedgekeurd via de interne berichtendienst Slack, die bedoeld is voor informele communicatie. Soms vond goedkeuring plaats met een emoji.

Beveiliging

Bij Alameda zelf was soms onduidelijk welke beleggingen het hedgefonds eigenlijk had. Een keer was Bankman-Fried ruim 50 miljoen dollar kwijt – een bedrag dat dus later weer werd gevonden. Het was volgens de topman „hilarisch” dat geen enkele accountant serieus controlewerk zou kunnen doen bij Alameda, aldus interne documenten. Al met al is nog lastig te zeggen hoeveel geld nu precies in cryptobeurs FTX zat op het moment van faillissement.

Opvallend is volgens Ray ook dat de beveiliging niet goed op orde was. Wachtwoorden om bij bepaalde cryptobezittingen te komen, stonden op onbeveiligde servers waar al het personeel bij kon.

FTX profileerde zich tot aan zijn bankroet als een stabiele en serieuze partij in de cryptosector, en wist rond de 2 miljard dollar aan financiering op te halen bij investeerders. Inmiddels zijn tegen Bankman-Fried diverse aanklachten ingediend. Hij zit bij zijn ouders thuis met huisarrest, in afwachting van het proces tegen hem.