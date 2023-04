Asielzoekers in crisisnoodopvang in Purmerend in hongerstaking

Zeker twintig asielzoekers die in een crisisnoodopvang verblijven in Purmerend zijn maandagavond begonnen met een hongerstaking. Daarmee willen zij aandacht vragen voor de in hun ogen te lange duur van de asielprocedure van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland dinsdag.

Het gaat om bewoners van een opvanglocatie op een bedrijventerrein, waar in totaal rond de 450 mensen verblijven. Sommigen van hen zitten hier al negen of tien maanden, zonder dat hun asielprocedure überhaupt is opgestart. De afgelopen weken hebben meerdere bewoners al gedemonstreerd om aandacht te vragen voor hun uitzichtloze situatie. Dat deden zij onder meer voor het kantoor van het IND in Amsterdam.

Eerder dreigde een deel van de asielzoekers al met een hongerstaking, die nu dus ook daadwerkelijk begonnen is. De hongerstakers drinken nog wel. De Veiligheidsregio en de locatiemanagers van de crisisnoodopvang zijn in gesprek met de bewoners. „We monitoren de situatie en iedereen die meedoet aan de hongerstaking nauwgezet”, aldus de Veiligheidsregio.