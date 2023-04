Zes doden door lawine in de Franse Alpen

Bij een lawine in de Franse Alpen zijn zes mensen om het leven gekomen. Dat melden internationale persbureaus. De lawine vond zondag plaats bij de Armancette-gletsjer, in de buurt van de grens met Italië en nabij de bekende Mont Blanc. Na het ongeluk was al duidelijk dat er vier mensen om waren gekomen, maandag is het dodental opgelopen naar zes. In een video gemaakt door een omstander is te zien hoe de sneeuwmassa de berg afschuift.

De omgeving van de Armancette-gletsjer is een populaire wintersportbestemming. Tijdens het paasweekend zijn er veel toeristen in het gebied. Onder de slachtoffers waren twee berggidsen, die het gebied goed kenden. Over de identiteit van de andere dodelijke slachtoffers is nog niets bekend.

In totaal werden er vijftien mensen getroffen door de lawine, die een gebied van 1.600 bij 500 meter trof. Acht mensen bleven ongedeerd, één overlevende werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. President Emmanuel Macron heeft op Twitter zijn steun uitgesproken voor de slachtoffers en hun families.

De lawine is een van de dodelijkste van de afgelopen jaren in Frankrijk. In andere Europese landen zoals Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Noorwegen zijn de afgelopen maanden ook al doden gevallen bij verschillende lawines. Zo kwamen een week geleden nog twee mensen om het leven in Noord-Italië, eind maart vielen in Noorwegen bij verschillende lawines vier doden.