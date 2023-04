Twee doden aangetroffen in puin van ingestort flatgebouw Marseille

De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag de lichamen van twee mensen aangetroffen in het puin van een dit weekend ingestort flatgebouw in de Zuid-Franse stad Marseille, meldt persbureau AFP. Maar gezien de „moeilijke omstandigheden” vergt het volgens de brandweer nog de nodige tijd om de lichamen te bergen. „De pijn is groot deze nacht”, reageerde burgemeester Benoît Payan op de vondst van de lichamen.

Het vier etages tellende gebouw stortte in na een krachtige explosie in de nacht van zaterdag op zondag. Die werd mogelijk veroorzaakt door een gaslek, maar dat kan nog niet worden bevestigd. Hoeveel mensen er in het gebouw waren op het moment van de explosie is onduidelijk.

Meer dan 180 mensen zijn geëvacueerd, ook uit nabijgelegen gebouwen. Door de explosie raakten tenminste vijf mensen uit de buurt gewond. Zondagmiddag lieten de autoriteiten weten dat er nog tenminste acht mensen werden vermist. Burgemeester Payan, zei dat er een goede kans was dat er nog overlevenden onder het puin liggen, maar waarschuwde ook dat er rekening moest worden gehouden met dodelijke slachtoffers.

De reddingsactie verliep zondagochtend uiterst moeizaam, omdat er brand uitbrak tussen de brokstukken. Reddingswerkers kwamen daardoor moeilijk de ruïne in en speurhonden konden niet worden ingezet. Later op de dag konden de honden aan de slag, maar door de brandgeur en nog altijd hoge temperaturen bleven resultaten in eerste instantie uit.