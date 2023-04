Theoloog en dichter Huub Oosterhuis op 89-jarige leeftijd overleden

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is zondag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie maandag bekendgemaakt. Oosterhuis schreef honderden (lied)teksten, die gebruikt worden in zowel katholieke als protestantse kerken. Ook publiceerde hij verschillende poëziebundels.

Oosterhuis trad in 1952 in bij de jezuïeten en werd in 1964 in Maastricht gewijd tot priester. Al snel raakte hij in conflict over het celibaat: Oosterhuis vond dat priesters moesten kunnen trouwen zonder hun functie te verliezen. De kerk was het niet met hem eens: in 1969 werd hij uit de orde van jezuïeten gezet en geschorst als priester.

Een jaar later trouwde Oosterhuis met verpleegkundige en altvioliste Josefien Melief. Samen kregen ze twee kinderen: zangeres Trijntje en componist en muziekproducent Tjeerd Oosterhuis.

