Schaken is populair bij kinderen en jongeren: ‘Het nadenken is het leukst’

Serieus kijken Sam van der Meer (8) en Thomas Lipšic (11) elkaar aan. Ze schuiven hun stoel naar voren, schudden elkaar de hand, kijken nog een keer op het kaartje wat de opdracht is en wensen elkaar dan een goede partij. Het spel kan beginnen.

Sam en Thomas zijn lid van jeugdschaakclub de Matadoren in Groningen. Aan drie lange tafels spelen achttien leden op Goede Vrijdag een speciaal toernooi. Ze moeten opdrachten voltooien, zoals „plaats je koning naast de vijandelijke koning, „breng een toren naar drie hoeken” of „sla zes pionnen”.

Elke vrijdagmiddag komen de leden na schooltijd in een zaaltje in het buurthuis samen om anderhalf uur te schaken. Eerst hebben ze les, dan spelen ze tegen elkaar. Van 25 leden is de jongste zes jaar, de oudste vijftien.

Trainer Hiddo Zuiderweg (54) geeft al 35 jaar schaaktraining, sinds acht jaar ook op basisscholen. Zo druk als nu heeft hij het nog nooit gehad.

Schaken is populair bij kinderen en jongeren. De Koninklijke Nederlandse Schaakbond ziet dat „bij de jeugd het school-en clubschaak leeft als nooit tevoren”. Jongeren spelen op school, bij clubs, maar ook online. Met wereldwijd honderd miljoen actieve leden is Chess.com de populairste schaakwebsite. Spelers kunnen puzzels oplossen, tegen de computer of tegen deelnemers uit heel de wereld spelen.

De leden van de Matadoren spelen allemaal ook online. Thomas speelt elke dag twee potjes op Chess.com. Vic Wentink (12) zette een maand geleden de stap van online schaken naar het clublidmaatschap, nadat zijn vader niet meer elke avond een potje wilde spelen en Vic weer „in het echt wilde schaken.”

Het brein

Het nadenken, dat vindt hij het leukste aan het spel. „Je bent veel aan het denken, zeker als je tegen goede spelers speelt. Ik ben geen beginner meer, maar nog lang niet de beste van de club.”

Trainer Zuiderweg kent het online schaken iets te goed. „Het is veel te verslavend. Je hebt een rating en je wilt niet dat die daalt. Daarom blijf je maar spelen. Ik ben ermee gestopt en speel nu online een spel waarbij je maar een zet per dag mag doen.”

Dat schaken nu zo populair is, komt onder meer door de coronatijd, denkt trainer Zuiderweg. „Jongeren zaten thuis en zochten nieuwe dingen om te doen.”

Kinderen van schaakclub De Matadoren spelen een toernooitje in buurthuis de Semmelstee.

Foto Kees van de Veen Onderzoeker Martin Elderson onderzocht of kinderen slimmer worden van schaken: „Tijdens het schaakspel worden veel executieve functies gebruikt.”

Foto Kees van de Veen

In die tijd kwam ook de Netflix-serie The Queens Gambit over schaken uit. „We merken nu het sneeuwbaleffect daarvan”, zegt Martin Elderson uit Appelscha. Een jaar geleden begon hij daar een jeugdschaakclub, met nu dertig leden. Elderson is ook oprichter van stichting Schaakbrein, die de relatie tussen schaken en het brein onder de aandacht wil brengen bij onder meer basisscholen. „Steeds meer scholen zien gelukkig in dat schaken kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.”

Elderson onderzocht in 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen of kinderen slimmer worden van schaken. Door de coronacrisis viel het onderzoek stil, maar de eerste aanwijzingen geven aan dat schaken een positief effect heeft op de rekenontwikkeling en invloed heeft op het executief functioneren van kinderen. „Tijdens het schaakspel worden veel executieve functies gebruikt. Denkvaardigheden zoals plannen hoe je een doel kunt bereiken, de positie van schaakstukken onthouden. Maar ook gedragsvaardigheden zoals flexibel zijn, je aandacht erbij houden en doorzetten als de tegenstander je plan dwarsboomt”, zegt Elderson.

Nog liever dan online schaken, ziet hij jongeren het bordspel spelen. „Kinderen zijn zo druk met sociale media, met alle indrukken en geluiden die steeds binnenkomen. Schaken brengt rust. Het leert ze onthaasten, vooruitdenken, plannetjes bedenken en echt tegen elkaar spelen.”

Dat ziet ook trainer Zuiderweg. „Om goed te kunnen schaken moeten spelers ruimtelijk inzicht en kennis van trucjes en openingen hebben, maar ook concentratievermogen en een goede conditie zijn belangrijk. Anders houd je een wedstrijd van vier uur niet vol.”

Verkeerd imago

Hoe populair schaken nu ook is, aan het imago ervan valt nog wel wat te verbeteren, vinden Elderson en Zuiderweg. „Het beeld dat niet-schakers van schakers hebben, klopt vaak niet. Ze denken dat ze contactgestoord zijn, maar ze staan juist midden in het leven, hebben ook andere hobby’s, zijn lid van andere sportverenigingen, en ze hebben veel humor”, zegt Zuiderweg. Elderson: „Je hoeft echt niet hoog intelligent te zijn om te schaken. Iedereen kan het leren.”