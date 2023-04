De beveiligers van de Tweede Kamer vonden het raar: wie nam er nu een wieg mee naar binnen? Vier leden van het hoofdbestuur van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, droegen hem de trappen op en onderweg werden ze door veel Kamerleden herkend. Of misschien vooral de wieg. Die hadden ze in een filmpje op Twitter neergezet in verschillende buurten van Den Haag, bij een particuliere middelbare school en ook bij het Torentje van Mark Rutte. Hij zegt vaak dat het niet mag uitmaken waar je geboren bent, iedereen moet dezelfde kansen krijgen. De JOVD vindt dat je dan dus de belasting op erfenissen en het rendement uit vermogen flink moet verhogen. Maar dat wil de VVD niet.

In de Tweede Kamer gingen de vier JOVD’ers de afgelopen maanden met hun wieg langs bij elke fractievoorzitter die zichzelf liberaal noemt: Sophie Hermans van de VVD, D66’er Jan Paternotte, ex-Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan. De afspraak met Laurens Dassen van Volt, vorige week, werd door Volt afgezegd.

De tweet met de wieg werd bijna vijfhonderdduizend keer bekeken. Het filmpje op Twitter waarin de JOVD’ers aan een tafeltje aan zee in de branding zitten, in januari, bijna een miljoen keer. Ze werken op een laptop, lezen de krant, eten een croissantje. En krijgen steeds nattere voeten. De boodschap aan Rutte IV is: kom dit jaar eindelijk eens met ambitieuze klimaatplannen.

In hun kantoor in Den Haag, aan de Lange Voorhout, zeggen voorzitter Michiel Suijker (25) en bestuurslid Bram van Bon (21) dat het leuk zou zijn als ze zouden opvallen door hun filmpjes, opiniestukken, interviews. „Maar ik denk”, zegt Bram van Bon, die politicologie en filosofie studeert, „dat het komt omdat wíj iets vinden. De VVD vindt niks.”

In de campagne in maart kwam de VVD met een filmpje op Twitter over klimaatactivisten en gewelddadige demonstranten, die allemaal even erg zouden zijn en niet mochten ‘winnen’ bij de provinciale verkiezingen. Michiel Suijker, student fiscale economie, zegt dat de JOVD dat „heel stom” vond. Het was „inspelen op de onderbuik”. Op Twitter schreven de JOVD’ers dat je als liberale partij een „ideologisch verhaal” moest hebben: „Mensen diskwalificeren lost niets op.” Het filmpje, zagen ze, werd de dag na de verkiezingen verwijderd. Michiel Suijker zegt dat het campagneteam van de VVD „niet heel blij” met hen is. „Maar partijvoorzitter Eric Wetzels, Hermans en Rutte zeggen dat het leuk en goed is wat wij doen.”

Een bestuurslid van het CDJA zei tegen Bram van Bon dat de JOVD wel veel in het nieuws was. Van Bon lacht. „Ik zei: jullie moeten ook eens iets durven! Daarna zeiden ze in NRC dat Wopke Hoekstra weg moest.” Dat zal dit JOVD-bestuur niet zeggen over Rutte. „Als hij het nieuwe VVD-verhaal gaat vertellen, hoeft hij van ons niet weg”, zegt Michiel Suijker. Dat kan Rutte, denkt hij. „Het is toch Rubberen Rutte?”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.