Politie in Noord-Ierse Londonderry bekogeld met brandbommen in aanloop naar bezoek Biden

In de Noord-Ierse plaats Londonderry heeft maandag een kleine groep gemaskerde demonstranten brand gesticht en een politiewagen bekogeld. Op foto’s is te zien hoe jongeren in de overwegend nationalistische wijk Creggan molotovcocktails gooien naar een gepantserd politievoertuig, dat vervolgens zwaar beschadigd raakt. De onrust ontstond tijdens een protest van pro-Ierse nationalisten tegen het Goedevrijdagakkoord, dat dit weekend precies 25 jaar geleden werd ondertekend.

Bij het incident raakte niemand gewond, maar de onrust in Londonderry zorgt voor extra spanning rond het bezoek dat de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag en woensdag brengt aan Noord-Ierland. De Belfast Telegraph schreef zondag dat terreurorganisatie New IRA plannen zou hebben het bezoek te verstoren met een bomaanslag.

Twee weken geleden was in Noord-Ierland het dreigingsniveau voor een terreuraanslag al verhoogd van ‘waarschijnlijk’ naar ‘hoogstwaarschijnlijk’. Dat had vooral te maken met een aanslag op politie-inspecteur John Caldwell. Die werd bij het voetbalveld van zijn zoon neergeschoten. De New IRA heeft de verantwoordelijkheid voor het neerschieten van de politieman opgeëist. Caldwell ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

Lees ook: De jongeren in Noord-Ierland willen vooruit. Get over it!

Vredesakkoord 1998

Biden zal dinsdagavond in Hillsborough Castle, vlakbij Belfast, de Britse premier Rishi Sunak ontmoeten. Woensdagmorgen gaat Biden naar de opening van een nieuw gebouw van de Ulster University. Na zijn verblijf in Noord-Ierland zal de Amerikaanse president een driedaags bezoek brengen aan de Ierse Republiek.

Met het tekenen van het Goedevrijdagakkoord in 1998 werd er een einde gemaakt aan de jarenlange gewelddadige en bloedige strijd tussen katholieke nationalisten en protestantse unionisten over Noord-Ierland. Het vredesakkoord hield in dat het gebied bij het Verenigd Koninkrijk bleef horen, maar de grenzen naar de Ierse Republiek opengingen. Onder de streep betekende het akkoord niet het einde van het conflict. Nog altijd zijn er veel katholieke nationalisten die voor een verenigd Ierland zijn.