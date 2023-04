Pentagon breidt onderzoek naar gelekte geheime documenten uit

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat verder onderzoek doen naar de gevolgen van het lek van geheime Amerikaanse documenten. Dat zegt het Pentagon zondag in een verklaring. Afgelopen week bleek dat er documenten rondgaan op verschillende sociale media, met gevoelige informatie over onder andere China, het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne.

Vrijdag meldde The New York Times, op basis van regeringsbronnen, dat geheime plannen van de NAVO en de VS over militaire steun aan Oekraïne op Twitter en Telegram waren gelekt. Een dag later bleken nog meer documenten online te circuleren, schreef dezelfde krant. Het gaat onder meer om vertrouwelijke militaire informatie over China en het Midden-Oosten. Ook zijn er documenten over het afluisteren van belangrijke bondgenoten, zoals Zuid-Korea, Oekraïne en Israël.

Volgens het Pentagon wordt onderzocht waar het lek vandaan komt en of de documenten echt zijn. Ook analyseert het defensieministerie de mogelijke gevolgen voor zowel de nationale veiligheid van de Verenigde Staten als voor die van bondgenoten. Het ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lek.