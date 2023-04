Netanyahu draait ontslag defensieminister terug: ‘We laten meningsverschillen achter ons’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is maandag teruggekomen op zijn omstreden besluit om zijn minister van Defensie Yoav Gallant te ontslaan. Dat heeft hij in een televisietoespraak gezegd volgens internationale persbureaus. Netanyahu ontsloeg Gallant eind vorige maand, nadat de minister kritiek uitte op de hervormingsplannen van de premier. Het ontslag voedde de onvrede in het land over de regeringsplannen en zorgde voor massale protesten en stakingen.

„Gallant blijft in zijn positie en we zullen blijven samenwerken voor de veiligheid van de burgers van Israël”, aldus Netanyahu maandag. „Ik heb besloten de meningsverschillen die we hadden achter ons te laten.” In een bericht op Twitter, met een foto van de minister naast de premier, schreef Gallant maandag: „We gaan samen met volle kracht verder, voor de veiligheid van Israël.” Netanyahu had Gallant nooit een formele ontslagbrief gestuurd en naar verluidt bleef de minister in de dagen na zijn ontslag gewoon op zijn post.

Gallant uitte kritiek op de plannen van Netanyahu om de rechterlijke macht in Israël in te perken. Die hervormingsvoorstellen zorgden voor veel onrust in Israël. Wekenlang demonstreerden tegenstanders massaal, met als een van hoogtepunten het moment dat het ontslag van Gallant bekend werd. Netanyahu heeft later onder druk van de spanningen in het land en in zijn regering de juridische hervormingen uitgesteld, maar zijn rechtse coalitiepartners willen er nog altijd mee door.