Met de komst van Sven Mislintat heeft Ajax eindelijk een opvolger van Marc Overmars

Veertien maanden na het vertrek van Marc Overmars heeft Ajax een nieuwe directeur voetbalzaken. De Amsterdamse club heeft maandagmiddag een akkoord bereikt over de Duitser Sven Mislintat, zo berichten De Telegraaf en Voetbal International. De Duitser was eerder scout bij onder meer Borussia Dortmund en Arsenal. Volgens De Telegraaf tekent Mislintat voor in ieder geval drie jaar een contract en wordt hij dinsdag door Ajax gepresenteerd.

De 50-jarige Mislintat was vooral in zijn periode bij Borussia Dortmund, waar hij van 2006 tot en met 2017 werkte, zeer succesvol. Als hoofdscout van die club was hij verantwoordelijk voor het aantrekken van spelers als Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé. Die laatste twee spelers vertrokken voor in totaal zo’n 160 miljoen euro. Mislintats scoutingswerk droeg bovendien bij aan de gewonnen landstitels van 2011 en 2012.

Zijn periode bij Arsenal verliep daarentegen teleurstellend. Door hem gescoute spelers presteerden matig en de club leed mede daardoor grote verliezen. De afgelopen jaren was Mislintat werkzaam bij het Duitse VfB Stuttgart, maar daar vertrok hij afgelopen november.

Zoektocht naar opvolger

Na het vertrek van Overmars vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag vulden Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de functie van directeur voetbalzaken op interim-basis in. In de tussentijd zocht Ajax naar een opvolger. De Brit Julian Ward, technisch directeur bij Liverpool, was lange tijd in beeld, maar zag zelf af van de functie.

Wat niet hielp in de zoektocht, was dat Ajax na het vertrek van Danny Blind ook geen commissaris technische zaken had. Die positie is met de komst van Jan van Halst inmiddels weer ingevuld. Van Halst, die tussen 1999 en 2002 voor Ajax voetbalde, was na zijn voetbalcarrière onder meer werkzaam als commercieel en technisch directeur bij FC Twente.

Met de komst van Mislintat en Van Halst hoopt Ajax een roerige periode op bestuurlijk gebied af te sluiten. De afgelopen zomer huurde de club Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, in als adviseur om de club te ondersteunen bij transfers. De leiding van Ajax had niet altijd zicht op persoonlijke financiële afspraken die hij maakte bij transfers. Bovendien valt een groot aantal (dure) aankopen dit seizoen tegen, onder wie Jorge Sánchez, Calvin Bassey, Owen Wijndal en de alweer vertrokken Lucas Ocampos.

