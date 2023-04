De verveling op school blijkt van alle tijden

Fotograaf Dirk Kome deed op de middelbare school „van alles dat niet de bedoeling was” – een bordenwissergevecht houden, binnen door de school fietsen, te laat komen of eruit gestuurd worden. „Dus ik zat geregeld bij de conciërge.” Het is een tijd waar hij graag aan terugdenkt: „Lol trappen, grenzen opzoeken, je onzekerheid verbergen”.

Hij is nu 47 en heeft altijd contact gehouden met een aantal leraren van zijn basisschool in Rockanje en zijn middelbare school in Brielle. „Eén of twee keer per jaar ging ik bij de conciërge op bezoek om herinneringen op te halen.” Toen zijn middelbare school werd afgebroken, is hij naar binnen gegaan „om de bel eruit te slopen”. In zijn atelier hangen nog meer relikwieën uit zijn schooltijd. Hij kreeg ook eens allerlei materiaal uit het biologielokaal, zoals potten met dieren op sterk water.

Het leven op en rond school fascineert hem. Zijn schooltijd is ook de periode waarin hij fotografie ontdekte. Later, als hij al lang van school af is, zal hij nog geregeld het onderwijs fotograferen, in 2003/2004 heeft hij op zijn oude middelbare school een jaar lang een eindexamenklas gefotografeerd.

Toen hij in 2018 de directeur van Kunstmuseum Den Haag, waar het Fotomuseum onder valt, vertelde over zijn idee voor een tentoonstelling over 150 jaar fotografie op school, zei die al snel: dat is herkenbaar voor iedereen, dat moeten we doen.

Al sinds 2004 verzamelde Dirk Kome beelden van het leven op school, na het gesprek in 2018 begon hij actief foto’s te zoeken in archieven. Hij raadpleegde onder andere het Nationaal Archief, het Nationaal Museum van Wereldculturen, het Nederlands Fotomuseum, het Rijksmuseum, stadsarchieven, universiteitsarchieven, regionale archieven en het Zuiderzeemuseum. En toen had hij ruim 2.500 beelden. Samen met curator Iris Sikking maakte hij de selectie van 150 foto’s die sinds 8 april te zien in het Fotomuseum onder de titel School – verliefd, verveeld, verslapen.