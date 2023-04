Om maar met de deur in huis te vallen, de wereld interesseert het geen ene zier dat de Afghaanse vrouwen gewoon worden uitgewist. Een stuk of twintig miljoen. Weggegumd. We weten wat er gebeurt in het Talibanse Afghanistan, we zagen Thomas Erdbrinks televisiereportage, en we vonden het allemaal natuurlijk heel erg. Maar ja, wat kunnen wij eraan veranderen?

De tweede internationale Top over Democratie sloot zojuist af vastbesloten democratie te bevorderen en de mensenrechten veilig te stellen. De Amerikaanse minister Blinken toonde zich solidair met de vrouwen in Afghanistan en Iran. Maar hebt u van enige regeringszijde gehoord van actie tegen de Taliban en hun inspanning om vrouwen thuis op te sluiten?

Ja, ik weet het, het enige dat ík doe is u af en toe op de hoogte houden. De vorige keer was afgelopen december, toen vrouwen tot hun woede en verdriet de toegang tot de universiteiten werd ontzegd. Nadat ze in maart al waren geweerd van de middelbare school, dus die stap zat er wel in. Voorlopig, zeiden de Talibanse woordvoerders erbij, voorlopig, in afwachting van maatregelen om de islamitische beginselen en de scheiding tussen man en vrouw te waarborgen. Voorlopig is in het Talibans synoniem met voorgoed.

De belangrijkste reden voor dit stukje is de arrestatie van Matiullah Wesa (30), die met zijn NGO Pen Path onvermoeibaar actie voert voor het recht op onderwijs van vrouwen. Ik zag zo’n aardige foto van hem, met zijn mobiele brommer-bibliotheek voor een groep vrouwen en meisjes die ergens buiten op de grond aandachtig naar hem zitten te luisteren. Twee weken geleden werd hij opgepakt. Vlak voor zijn arrestatie twitterde hij: „Mannen, vrouwen, bejaarden, jongeren, in elke hoek van het land vraagt iedereen om het islamitisch recht op onderwijs voor hun dochters.” Hun reden voor zijn aanhouding hebben de Taliban niet meegedeeld, maar die lijkt me wel duidelijk. Wat een moed om daar tegen het regime in te gaan.

Meer redenen voor dit stukje. Een door vrouwen gerund radiostation werd uit de lucht gehaald omdat het muziek zou hebben uitgezonden tijdens de ramadan. De VN kregen te horen dat ze hun Afghaanse werkneemsters naar huis moesten sturen. Omdat ze ongehoofddoekt zouden rondlopen. Dat is het vervolg op het verbod van 24 december voor internationale organisaties om vrouwen in dienst te hebben, op min of meer dezelfde gronden. Allemaal onzingronden, de echte grond is: vrouwen horen thuis onzichtbaar te zijn. VN-organisaties hebben in alle vormen geprotesteerd, niet alleen omdat opnieuw vrouwen worden aangevallen maar ook omdat het steeds onmogelijker wordt de noodlijdende bevolking van hulp te voorzien. Van de 40 miljoen Afghanen hebben meer dan 28 miljoen die hulp nodig.

Nog even terug naar de interesse van de wereld. Tot dusverre heeft hij 5 procent van de benodigde 4,6 miljard dollar toegezegd.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.