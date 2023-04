De Masters-zege van Jon Rahm verdringt de discussie over LIV Golf even naar de achtergrond

Als Jon Rahm zijn laatste putt op The Masters heeft gemaakt en zijn handen in de lucht steekt in de wetenschap dat hij voor het eerst het groene jasje heeft gewonnen, denkt op de beroemde golfbaan in Augusta vrijwel niemand meer aan de controverse die de golfwereld in zijn greep heeft. De strijd tussen de traditionele tours en de golfers die afgelopen jaar kozen voor het – vanwege de Saoedische financiering – controversiële LIV Golf, wordt door de zege van de 28-jarige Spanjaard even naar de achtergrond gedrongen. Het heeft alles te maken met de datum: 9 april. Het is de geboortedag van Severiano Ballesteros, de illustere landgenoot van Rahm die in 1980 als eerste Europeaan The Masters won. Ballesteros overleed in mei 2011 aan de gevolgen van een hersentumor.

„Ik hoorde de laatste negen holes voortdurend: ‘Seve! Seve! Seve! Doe het voor Seve!’”, zegt Rahm na afloop. „Om dit toernooi te winnen op de veertigste verjaardag van zijn [tweede] overwinning [op The Masters] en op zijn verjaardag, betekent heel voor me.” Rahm heeft een lange dag achter de rug, met liefst dertig holes. In de ochtend moest hij zijn derde ronde afmaken, die zaterdag vanwege noodweer was stilgelegd. In die resterende twaalf holes wist hij zijn achterstand op de Amerikaan Brooks Koepka van vier slagen terug te brengen tot twee. Aan het begin van de avond heeft hij na de vierde ronde een voorsprong van vier slagen op Koepka en diens landgenoot Phil Mickelson. Met een totaalscore van 12 onder par pakt Rahm, na de US Open in 2021, zijn tweede major-titel. „Ik kan alleen maar zeggen dat deze voor Seve was. Hij was daarboven om mij te helpen, en dat heeft hij gedaan ook.”

Favoriet

Rahm was donderdag aan The Masters begonnen als favoriet – hij won dit jaar op de PGA Tour al drie toernooien. Andere kanshebbers: Scottie Scheffler, de Amerikaanse titelverdediger, en Rory McIlroy, de Noord-Ier die van de vier grote toernooien alleen The Masters nooit won. Wat er van de LIV-spelers verwacht mocht worden, was onduidelijk. Het nieuwe toernooicircuit, bezig aan zijn tweede seizoen, speelt zich grotendeels af buiten het oog van het grote tv-publiek.- De vragen die veel golfliefhebbers dan ook bezighielden: kunnen de LIV-spelers het aan om 72 holes over vier dagen te spelen, én halen ze de cut? LIV staat in Romeinse cijfers voor 54, het aantal holes dat op de driedaagse toernooien, zonder schifting, van de wereldwijde tour wordt gespeeld.

Met Koepka, Mickelson en Patrick Reed (gedeeld vierde) in de top van het Masters-klassement, geven de LIV-spelers aan dat ze het golfen niet zijn verleerd – twaalf van de achttien deelnemers haalden bovendien de cut. „We zijn nog steeds dezelfde spelers en dezelfde mensen”, aldus Koepka, die in juni vorig voor naar verluidt 100 miljoen dollar (92 miljoen euro) de overstap naar LIV Golf maakte. „De media hebben het verhaal de wereld ingebracht dat wij niet meer mee zouden kunnen, dat we tekort zouden komen voor het hoogste niveau.” Toch slaagde Koepka, viervoudig major-winnaar, er voor het eerst niet in een groot toernooi te winnen waarin hij na 54 holes aan de leiding ging. De 32-jarige Amerikaan, die worstelde met zijn vorm en fitheid, leverde zondag een kaart in met 75 slagen (+3). „Het zal de komende dagen best nog even slikken zijn, maar over een paar weken zie ik vast de positieve kanten. Die zal ik meenemen naar het PGA Championship, het US Open en het Britse Open”, zei Koepka na afloop met een verwijzing naar de andere majors.

Phil Mickelson, in kleding van zijn LIV-team HyFlyers GC, eindigde na een sublieme slotronde als gedeeld tweede bij The Masters. David J. Phillip / AP

Phil Mickelson zorgde dit jaar voor de grootste verrassing bij The Masters. De 52-jarige Amerikaan heeft drie groene jasjes in de kast hangen, maar presteerde na zijn lucratieve deal met LIV (voor een tekenbonus van zo’n 200 miljoen dollar) niets meer. Maar zijn slotronde van 65 (-7) op Augusta leverde Mickelson niet alleen een record op als oudste speler in de top-5, maar ook waardering van media en publiek. De Amerikaan, spelend in kleding van zijn LIV-team HyFlyers GC, verwees na afloop subtiel naar de veelbesproken controverse. „Bij dit toernooi gaat het niet om de tour waar je op speelt. Spelers komen overal vandaan, van over de hele wereld. In de majors spelen nog altijd de beste golfers tegen elkaar. Dat is wat telt.”

Buiten de baan zullen LIV en de rest van de golfwereld, met de op Amerika gerichte PGA Tour en de ‘Europese’ DP World Tour voorop, elkaar na de 87ste editie van The Masters blijven bevechten. Nog altijd zijn er bij de veertien toernooien van LIV geen punten te verdienen voor de wereldranglijst. Een beslissing hierover ligt in handen van een speciale commissie, met vertegenwoordigers van de organisatoren van de vier majors. Onbekend is wanneer er hierover duidelijkheid komt.

Vorige week kwam wel een ander besluit naar buiten, van Sport Resolutions UK, een onafhankelijk tribunaal in Londen. Dat oordeelde dat de schorsingen en boetes die de DP World Tour had opgelegd aan zijn leden die meespeelden op het eerste LIV-toernooi in juni vorig jaar, gerechtvaardigd waren. Door deze uitspraak zullen Europese LIV-spelers hun lidmaatschap waarschijnlijk opzeggen en zullen zij in de selectie voor de Ryder Cup, eind september in Rome, ontbreken. Van toernooien op de PGA Tour zijn LIV-spelers al langer uitgesloten, en dat heeft ook gevolgen voor het Amerikaanse Ryder Cup-team. Een rechtszaak over deze schorsing – LIV beschuldigt de PGA Tour van misbruik van zijn monopoliepositie – begint waarschijnlijk niet eerder dan mei 2024, zo liet een federale rechter afgelopen vrijdag weten.

Op de majors blijven de topgolfers elkaar dit jaar wel tegenkomen, de eerstvolgende afspraak is eind mei bij het PGA Championship op de Oak Hill Country Club in de staat New York. Met Jon Rahm, na zijn Masters-titel weer nummer een van de wereldranglijst, opnieuw als favoriet.