Dalai lama verontschuldigt zich voor controversiële video

De dalai lama heeft „spijt” van zijn gedrag in een video die het afgelopen weekend rondging op het internet. Dat meldt het kantoor van de spirituele leider via Twitter. In de video is te zien dat de dalai lama een jongetje tijdens een publiek evenement een kus op zijn lippen probeert te geven. Vervolgens lacht de spirituele leider, steekt hij zijn tong uit en zegt hij „zuig op mijn tong”. Daar houdt de opname op: de rest van het contact tussen de twee is niet meer te zien.

Het kantoor van de dalai lama spreekt van een video waarin „en jongetje aan Zijne Heiligheid de dalai lama vraagt of hij hem een knuffel mag geven”. Over de rest van de interactie wordt niet geschreven. „Zijne Heiligheid plaagt de mensen die hij ontmoet vaak op een onschuldige en speelse manier,” staat er in de verklaring „zelfs in het openbaar en voor de camera.”

Het is onduidelijk wanneer de video is gemaakt, maar de opname circuleert al meerdere dagen op sociale media. Daar ontstond ophef over het gedrag van de dalai lama. Internetgebruikers noemden de interactie „ongepast” en „ziekelijk”.

De dalai lama, de hoogste spirituele leider van één van de stromingen binnen het Tibetaanse boeddhisme, kwam in 2019 ook in opspraak. Toen zei hij dat een mogelijke vrouwelijke dalai lama in de toekomst „aantrekkelijker” moest zijn. Ook voor die uitspraak — naar eigen zeggen bedoeld als grapje — bood hij zijn excuses aan.