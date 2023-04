Van der Poel zegeviert in Parijs-Roubaix, beleeft zijn ‘mooiste wielervoorjaar ooit’

Mathieu van der Poel heeft zondag de prominente Franse wielrenwedstrijd Parijs-Roubaix gewonnen. De Nederlander kon zijn rivaal Wout van Aert 15 kilometer voor de finish afschudden toen de Belg een lekke band kreeg op de kasseien. Van der Poel: „Ik had het eerst niet door, maar toen ik hem passeerde reed hij opeens wel heel langzaam. Het is pech voor hem en ik denk dat we anders met zijn tweeën naar de finish waren gereden.”

De Alpecin-Deceuninck-ploeggenoot van Van der Poel, de Belgische Jasper Philipsen, passeerde als tweede de eindstreep. Een paar minuten voordat Van Aert moest afstappen vanwege zijn lekke band, kwam de Duitse oud-winnaar John Degenkolb ten val doordat hij met Van der Poel in aanraking kwam. Die maakte een onverwachte beweging omdat hij moest uitwijken voor Philipsen.

Van der Poel sprak volgens persbureau ANP na zijn overwinning van zijn beste wielervoorjaar ooit. „Ik voelde me supersterk, maar deze overwinning is ook het resultaat van perfect ploegwerk”, vertelde de Alpecin-Deceuninck-kopman tegen ANP nadat hij ploeggenoot Philipsen tweede zag worden. Eerder dit jaar won Van der Poel ook Milaan-Sanremo, eindigde hij als tweede in de Ronde van Vlaanderen en werd hij voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden. In 2020 en 2022 won hij de Ronde van Vlaanderen.