Paaspop in Schijndel: blij, bont gevarieerd en alle muziekstijlen mengend

De formule is duidelijk: ben je een pionier in je eigen genre, een groot streamingkanon die de hits aaneenrijgt óf een legendarische act die terugkeert op de planken? Dan is er een grote kans dat je tijdens het Paasweekend afzakt naar Schijndel voor een optreden. Het Brabantse driedaagse Paaspop trapt er - blij, bont gevarieerd, stijlen mengend en uitbundig gedecoreerd - traditioneel het buitenfestivalseizoen af.

Ook dit trok weer een potpourri aan namen die ieder type muziekfanaat aanspreekt. Al op de eerste dag konden liefhebbers van steviger gitaarwerk hun lol op met achtereenvolgens Wargasm, Ploegendienst, Frank Carter & The Rattlesnakes en Limp Bizkit verspreid over drie podia. Jongere festivalbezoekers stippelden juist een hele andere route uit over het terrein, langs top 40-namen en streamgiganten. Een negenjarig jongetje beleefde zijn eerste festivalervaring aan de hand van zijn vader bij de grootste tent van het festival. Trots: „We hebben net Flemming en Antoon al gezien en nu gaan we door naar Kriss Kross Amsterdam!”

Streamingkanon Antoon Foto Andreas Terlaak

Het is een rijtje Nederlandstalige muzieksterren dat tijdens de coronapandemie opkwam. Ze beleefden hun doorbraken in de luwte en maakten het afgelopen jaar gigantische sprongen. Zo stond de jonge zanger en rapper Antoon (21) krap een half jaar geleden al twee avonden in een uitverkochte Ziggo Dome. Vandaag vatte hij als hybride stijlmenger precies Paaspop samen: alle grenzen vervagen, van hiphop naar pop met synths.

Publiekstrekker Flemming op Paaspop. Foto Andreas Terlaak

Ook nieuwkomer Flemming (27) opereert in die hoek. Wat ook vooral opviel is hoe gemakkelijk ze met hun gerapte popliedjes de Apollo-tent – capaciteit 19.000 en al vroeg op de dag bijna vol – om hun vinger wonden.

Ploegendienst op Paaspop. Foto Andreas Terlaak

Dan had leeftijdsgenoot, rapper Ray Fuego het verderop in The Jack lastiger: een iets mindere opkomst voor zijn band Ploegendienst. De bandleden, uit onder meer uit hiphopformatie SMIB, punkduo Aus Raus en punkband Malle Pietje en de Bimbo’s, hadden elkaar een kleine twee jaar niet gezien maar er zat blijkbaar nog genoeg in de tank. Ondanks de weinig toeschouwers spoorde Fuego het publiek volop aan. Tegen het einde van de set kwam de beloning: toch nog een cirkelpit.

Als kroket verklede bezoekers

Wat oppervlakte betreft heeft Paaspop zijn maximum bereikt, maar het terrein zelf wordt jaarlijks flink getweakt. Ieder muziekgenre kreeg een plek. Zo hadden de Roxy – voor de hiphop en r&b – en The Silver Warehouse – voor de house – van plek gewisseld en zijn beide tenten flink groter geworden. En er waren nieuwe podia, zoals de intieme Luxor.

Toen eenmaal de modder van de hevige regenval op witte donderdag was opgedroogd, was het ook buiten de muziektenten genieten geblazen. Op de zaterdag werkte het weer bijzonder goed mee, de sfeer was positief en blij in de Join Us-area, het theater- en rariteitenplein. Zo renden er als kroket verklede bezoekers door een levensgrote airfryer. Anderen verloren zich in ouderwetse spelletjes als ‘Annamaria Koekoek’. Lachen!

Paaspop bezoekers Foto Andreas Terlaak

Paaspop bood ook op de podia ruimte voor het niet alledaagse. In de Loco Royale stond de meligheid centraal. Waar anders dan midden in Brabant raak je plots verzeild bij het ‘Hoezo Luste Gij Ginne Koffie-concert’? De vraag uit de concertnaam verving op allerlei creatieve manieren de refreinen uit iconische hits uit allerlei genres; van hardrock tot smartlap.

Punkrock van Frank Carter & The Rattlesnakes Foto Andreas Terlaak

Ook opvallend: MEUTE op de planken in de Phoenix, met koperblazers over technobeats van grote producers uit het genre. Een fanfare die de taak van dj op zich nam en het werkte ook nog. Duidelijk: de gezelligste kickstart van een zomers muziekseizoen was weer in Schijndel. En het mengen van genres vierde er hoogtij. Dat gaan we ongetwijfeld dit komende seizoen veel terugzien op de buitenpodia.