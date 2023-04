Luuk Ransijn wint Amsterdams Kleinkunst Festival in sterke finale

Luuk Ransijn is de winnaar van het Amsterdams Kleinkunst Festival. De 22-jarige cabaretier kreeg zaterdag de AKF Sonneveldprijs 2023 uitgereikt. De Publieksprijs van de cabarettalentenjacht ging naar Myrte Siebinga. In de Kleine Komedie in Amsterdam was er zaterdagavond ook een aanmoedigingsprijs voor de derde finalist: het duo Niek & Guy

Een enthousiaste jury sprak van een finale van hoog niveau, met spetterende avonden en oorspronkelijke makers. In het traditionele cabaretprogramma van winnaar Luuk Ransijn – bestaande uit liedjes achter de piano en autobiografische verhalen – prees de jury zijn „guitige blik, pretogen en aanstekelijke bravoure”. Dat laat hij zien in situaties die „alledaags en herkenbaar zijn – van sociaal ongemak bij een kassa tot de spanning tijdens het afleggen van een rijexamen”.

Met de kanttekening dat „voorspelbaarheid op de loer ligt” was er lof voor hoe Ransijn „een beeld weet te schetsen van zijn generatie en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd”. Hij weet „zijn fysiek te gebruiken om de totale chaos te verbeelden” en de jury was „gecharmeerd van zijn stem, stuwend en swingend pianospel en sterke liedteksten.”

Diepe eenzaamheid

Myrte Siebinga schakelde in haar optreden soepel tussen zevenjarig schoolmeisje, juf, uitsmijter en jonge vrouw. In het laatste personage leek ze zichzelf te spelen, zonder accent of andere stem. Via de personages weet ze volgens de jury „een gevoel van diepe eenzaamheid, verdriet en verlies voor het publiek invoelbaar te maken. Myrte is een geboren performer met een uitstekende timing.”

De overgangen tussen de personages waren „magische momenten waarop het spannend wordt”. Een voorbeeld was de tirade over seks die ze hield als jonge vrouw, waarna ze als juf suggereerde dat de zevenjarige had staan brullen en direct haar onsteltenis liet verdwijnen achter een gemaakt blij ‘Welkom op de ouderavond!’. Subliem theater, maar de jury merkte op dat ze Myrte „zelf” vaker wilde „ontmoeten”.

De derde finalist was een opvallende bijzonderheid op een cabaretavond: een komisch illusionistenduo. Nick & Guy mengden hun ambachtelijke goocheltrucs met visuele humor, slapstick en poppenspel. Ook de jury had „met fascinatie en kinderlijke bewondering zitten kijken naar deze niet alledaagse vorm” van cabaret in een „sprookjesachtige voorstelling”. Wat ze deden, was „technisch hoogstaand, ontroerend, grappig en bij vlagen virtuoos.”

Na de recente afgelasting van het Leids Cabaret Festival wegens „gebrek aan talent” was de vraag of er sprake was van stagnatie in de aanwas van beloftevolle nieuwkomers in het cabaret. Tijdens deze finale van Amsterdams Kleinkunst Festival werd dat beeld geenszins bevestigd. In deze finale presenteerden zich jonge performers die nieuwsgierig maken naar hun volwaardige debuutprogramma.

