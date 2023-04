‘Alsof een deel van mijzelf is gestorven’, schrijft Kees van Kooten

„Ik heb een broer verloren”, schrijft Kees van Kooten. In de VPRO-gids van deze week reageert hij voor het eerst op het overlijden van zijn metgezel Wim de Bie, waarmee hij jarenlang een invloedrijk cabaretduo vormde.

„Wim en ik kenden elkaar zeventig jaar”, vervolgt Van Kooten. „Dat is een mensenleven lang. Op de middelbare school zat hij twee klassen boven me. Ik keek enorm tegen hem op. Letterlijk, want hij was boomlang.” Van Kooten omschrijft zichzelf als een „opgewonden ventje”, terwijl Wim bedachtzamer was. „Daarmee heeft hij mij meer dan eens voor een ramp behoed.”

In het afscheid staat Van Kooten stil bij De Bies kennis van jazz en poëzie, zijn neus voor talent en „antenne voor nieuwe technische mogelijkheden”. Maar het meest zal Van Kooten het alledaagse contact met De Bie missen, schrijft hij. „Even bellen, bij elkaar langsgaan, dat ongedwongene. En Wims gevoel voor humor natuurlijk, zijn scherpe oog. Er is iets definitief afgesloten. Alsof een deel van mijzelf is gestorven.”

