Israël schiet met raketten en artillerie op Syrië als vergelding van raketaanvallen Golanhoogvlakte

Israël heeft zondagochtend raket- en artillerieaanvallen op Syrië uitgevoerd als vergelding voor een Syrische raketaanval in de nacht van zaterdag op zondag. Dat melden internationale persbureaus. De beschietingen hebben voor zover bekend geen levens gekost.

Rond 22.00 uur op zaterdag claimden Israëlische militairen volgens persbureau AP dat Syrië drie raketten had afgevuurd, waarvan er één de door Israël bezette Golanhoogvlakte bereikte. Enkele uren later kwamen daar nog drie raketten bij waarvan één werd onderschept. AP schrijft op basis van een Libanese televisiezender dat de Al-Quds-brigade, een Palestijnse groepering die het regime van de Syrische president Assad steunt, de aanval heeft opgeëist.

In de vroege uren van zondagochtend bestookten Israëlische gevechtsvliegtuigen militaire doelen in Syrië en schoten militairen met artillerie als vergelding op de raketaanvallen, schrijft persbureau Reuters. Explosies werden gehoord in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus.

Spanningen rond de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem zouden de aanleiding zijn voor de raketaanvallen. De Israëlische politie greep daar eerder deze week hardhandig in tegen Palestijnen die de nacht in het complex kwamen doorbrengen, wat volgens Israëlische autoriteiten pas in de laatste tien dagen van de ramadan mag.

