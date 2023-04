Grote brand in Hamburg, brandweer waarschuwt voor gevaarlijke stoffen

Een grote brand is zondagochtend uitgebroken in een reeks loodsen in Hamburg, melden Duitse media. De rookpluim die richting de stad waait, heeft het centrum „compleet verduisterd”, zegt een brandweerwoordvoerder tegen het Duitse persbureau DPA. Mogelijk zitten er gevaarlijke chemicaliën in de rook.

Autoriteiten hebben een melding afgegeven van „extreem gevaar”. In een officiële waarschuwing raden ze inwoners van Hamburg aan om hun ramen en deuren gesloten te houden, en verder het gebied te vermijden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Volgens de Duitse omroep NDR komt er bij de brand Waterstofsulfide vrij, een giftig gas. Ook zouden er meerdere ontploffingen zijn geweest. „Dit is echt een buitengewone, moeilijke operatie”, citeert de omroep de brandweer. Meer dan 200 hulpverleners zouden zijn uitgerukt.