Zeker 44 burgerdoden bij terroristische aanvallen in Burkina Faso

Terroristische aanvallen in het noordoosten van Burkina Faso hebben aan 44 burgers het leven gekost. Volgens persbureau AFP vonden de aanvallen donderdagnacht plaats, maar hebben regionale autoriteiten nu pas duidelijkheid verschaft over het aantal slachtoffers. Achter het geweld hebben zitten waarschijnlijk jihadistische groeperingen met banden met Al Qaida en Islamitische Staat.

De aanvallen vonden ‘s nachts plaats op twee dorpen in de grensstreek met Niger. Militairen van het nationale leger zouden de verantwoordelijken vervolgens hebben uitgeschakeld. Eerder deze weel kondigde Celestin Simpore, die door de militaire junta is benoemd tot de commandant der strijdkrachten van Burkina Faso, aan dat er een „dynamisch offensief” zou worden ingezet tegen jihadistische bewegingen in het Afrikaanse land.

Burkina Faso kampt al ruim zeven jaar met jihadistisch geweld. Zo kwamen in juni 86 burgers om het leven bij een aanval op een dorp vlak bij de twee dorpen waar de aanvallen deze week plaatsvonden. Door de terreur zijn duizenden burgers om het leven gekomen en zeker twee miljoen mensen ontheemd geraakt. Naar schatting wordt ongeveer veertig procent van het grondgebied van Burkina Faso momenteel beheerst door militante groeperingen.

De jihadistische terreur heeft gezorgd voor politieke instabiliteit. In 2022 werden tweemaal staatsgrepen gepleegd door het nationale leger. Bij de laatste staatsgreep, die plaatsvond in september, nam legerkapitein Ibrahim Traore de macht over van Paul-Henri Damiba omdat Dibamba te weinig zou hebben gedaan om jihadisten in het noordoosten van Burkina Faso te stoppen. Dibamba had zelf enkele maanden eerder om dezelfde reden de macht gegrepen.