Weer tientallen meisjes vergiftigd op Iraanse scholen

Op verschillende scholen in Iran zijn zaterdag scholieren onwel geworden door vergiftigingen. Met name meisjesscholen waren het doelwit, meldt persbureau AFP. De slachtoffers ademden giftig gas in dat mogelijk werd verspreid via ventilatiesystemen. Enkele schoolmeisjes moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

De vergiftigingen vonden plaats op minstens zeven scholen in verschillende provincies. Sinds scholen in Iran deze week weer zijn geopend na een nationale vakantie van twee weken is het aantal vergiftigde schoolmeisjes aan het toenemen. Iraanse autoriteiten zeggen de zaak hoog op te nemen: een parlementaire commissie komt binnen twee weken met een onderzoeksrapport en de Iraanse geestelijk leider Ali Khamenei heeft daders zware straffen in het vooruitzicht gesteld. Tot vorige maand waren ruim honderd verdachten gearresteerd.

De vergiftigingen van schoolgaande Iraanse meisjes begonnen pakweg in november vorig jaar. Sindsdien zijn volgens officiële tellingen ruim vijfduizend scholieren op meer dan tweehonderd scholen door het hele land slachtoffer geworden van de vergiftigingen. Na het inademen van onbekende geuren of gassen krijgen ze last van ademhalingsproblemen, benauwdheid en duizeligheid. Hoewel ziekenhuisopnames regelmatig voorkomen, zijn er tot zover bekend nog geen doden gevallen.

Wie er achter de aanvallen zit is nog onbekend. Het Iraanse regime wijst naar de oppositie, maar mensenrechtengroeperingen verdenken conservatieve groeperingen die tegen onderwijs voor meisjes zijn.

Lees ook: Amnesty: Iran martelt kinderen die deelnamen aan protesten