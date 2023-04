Wat is er nog over van de stikstofplannen (en van het kabinet)?

Nog nooit debatteerde de Tweede Kamer over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Tot afgelopen woensdag, toen een eensgezinde oppositie optrok tegen de coalitie. Nu het CDA de stikstofplannen uit het coalitieakkoord opnieuw ter discussie stelt lijkt de coalitie te wankelen. Kan het kabinet zo nog wel verder? En is het überhaupt nog wel in staat om de eigen stikstofdoelen te halen?

In deze Haagse Zaken beantwoorden we die vragen met Petra de Koning, Philip de Witt Wijnen en datajournalist Wouter van Loon. Ook vertelt Wouter over de praktische kant van het stikstofprobleem. Hoe haalbaar en effectief zijn de ideeën die nu op tafel liggen, zoals de vrijwillige uitkoop van zogeheten piekbelasters? Zijn we ook op dat vlak in een impasse beland?

