In de categorie ‘mysteries’ is dit misschien wel de meest mythische ooit. In een bos midden in de binnenstad van Delhi staat een verlaten paleis. Alle riksja-chauffeurs in de omgeving kennen het en kunnen vertellen dat er een sjiitische prins en prinses wonen, omringd door meters prikkeldraad. De prinses zou haar hebben tot op de grond, dat in dikke strengen ‘als takken aan een boom’ hangt. Hun moeder, de beroemde koningin van het koninkrijk van Oudh, zou zichzelf vergiftigd hebben met een drankje van gemalen diamanten, uit protest tegen het huidige bestuur. Slechts een enkele journalist mag het oude paleis op verzoek betreden. Dat overkomt India-correspondent Ellen Barry, die vaste gast wordt van de koninklijke ruïne en zich onderdompelt in deze ontheemde familie.

Jungle Prince Mysterie The New York Times. 3 afleveringen van 30 minuten.