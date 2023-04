De verhalende podcast is dood. Tenminste, als je 28 Nederlandse makers ervan moet geloven, die eind 2020 een brandbrief schreven aan het NPO-fonds met de boodschap dat de huidige budgetten geen recht doen aan hun werk. Vorige week bleek ook NPR, de publieke radio in de Verenigde Staten, niet immuun voor een versobering van het podcastlandschap, en berichtte grote producties te schrappen. Een van de slachtoffers is het fantastische Rough Translation. De makers, veelal correspondenten, kiezen in iedere aflevering een in de VS veelbesproken thema, zoals abortus, en onderzoeken hoe daar in een ander land over wordt gedacht. Het resultaat is een reeks indringende verhalen die nog jaren meegaan.

Rough Translation Maatschappij NPR. 7 seizoenen van 8 afleveringen van 30 minuten.