Ik werk in de keuken van een pannenkoekenrestaurant en breng het eten naar de gasten. Er zitten twee mensen aan de tafel en ik heb twee pannenkoeken. Ik zet het ene gerecht neer bij de vrouw. Waarop de man lacherig zegt: „Ja, dan moet die andere voor mij zijn, hè?” Ik lach vriendelijk naar de man, maar ik heb die opmerking al honderden keren gehoord. Een paar minuten later moet ik naar een andere tafel waar precies hetzelfde gebeurt. Ook hier lach ik vriendelijk en denk: het is ook altijd hetzelfde.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl