Als kind wist journalist Pauline Dakine al dat haar familie ‘ongewoon’ was. Het gezin verhuisde van de ene naar de andere Canadese stad, zonder tegen iemand te zeggen waarheen en waarom. Voor hun veiligheid, zei haar moeder steeds, maar welke dreiging er dan was, en van wie, werd Pauline nooit duidelijk. Maar dan, als ze 23 jaar oud is, vraagt moeder Ruth om een ontmoeting bij een benzinestation in de buurt van hun meest recente woonplaats, en geeft een verklaring die zo mysterieus is dat Pauline er nog eens twintig jaar over doet om hem te begrijpen. In deze podcast reflecteert ze samen met haar broer en andere betrokkenen op een leven vol geheimen en haar worsteling met de waarheid.

Run, Hide, Repeat Mysterie CBC. 5 afleveringen van 45 minuten.