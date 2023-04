China voert grote militaire oefening uit in reactie op VS-bezoek Taiwanese president

China is zaterdag begonnen met een grote militaire oefening bij Taiwan. Die zou drie dagen gaan duren, melden internationale persbureaus. Het is een reactie op het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen afgelopen week aan de Verenigde Staten, waar zij een ontmoeting had met Kevin McCarthy, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. China heeft tientallen marineschepen en gevechtsvliegtuigen richting het eiland gestuurd, dat het land beschouwd als een afvallige provincie.

In een korte verklaring zegt het Chinese leger met de militaire oefening een waarschuwing af te willen geven aan Taiwanezen die onafhankelijkheid nastreven. Voor China was de ontmoeting van Tsai met McCarthy een geopolitieke provocatie. Bejing had al met tegenmaatregelen gedreigd. Naast de militaire oefeningen zijn deze week ook sancties vanuit China bekendgemaakt. Zo kan de Ronald Reagan Presidential Library, waar de ontmoeting tussen Tsai en McCarthy was, nu geen zaken meer doen met Chinese bedrijven en organisaties.

Acht marineschepen en 42 gevechtsvliegtuigen zijn zaterdag nabij Taiwan gesignaleerd. Een deel van de vliegtuigen, 29, is daarbij de median line gepasseerd, de informeel afgesproken grenslijn tussen Taiwan en China. Er zijn geregeld Chinese militaire provocaties rondom het eiland. Dat gebeurde onder meer na het bezoek van Nancy Pelosi, toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, vorig jaar aan Taiwan. In reactie daarop organiseerde China een grote militaire blokkade om het eiland heen. Ook toen waren tientallen gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen betrokken.

Lees ook: Bezoek van Taiwanese ex-president speelt agenda van Beijing in de kaart