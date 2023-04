China-verslaggever van de Volkskrant bedreigd en geïntimideerd

Journalist Marije Vlaskamp, die voor de Volkskrant over China schrijft, is ernstig bedreigd afgelopen najaar. Dat meldt de krant zaterdag. Uit haar naam zijn bommeldingen gedaan bij onder meer de Chinese ambassade in Den Haag en Oslo. Via Telegram werd geëist dat ze een kritisch artikel over China offline zou halen. Het is niet bekend wie er precies achter de dreiging en intimidatie zit. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de valse bommelding, maar heeft nog niemand opgepakt.

Vlaskamp was van 2001 tot 2019 correspondent in China. Sinsdsdien werkt ze in Nederland als buitenlandredacteur voor de Volkskrant. Daarbij schrijft ze regelmatig kritisch over de Chinese staat en over voor het land gevoelige onderwerpen zoals de onderdrukking van Oeigoeren en de activiteiten van Chinese dissidenten in Nederland. Een van die dissidenten, Wang Jingyu, ontving ook dreigberichten via Telegram.

Wang kreeg de dreigberichten van iemand die zich ‘Alice’ noemde. „Als je je blijft opdringen aan anti-Chinese media, komt de politie je arresteren”, luidde een ervan. Een dag later werd onder zijn naam en die van Vlaskamp een bommelding gedaan bij de Chinese ambassade in Den Haag, later kwam daar een bommelding in Oslo bij. Het klinkt als een klassieke tactiek van het Chinese regime. Ook binnen het land zelf worden dissidenten vaak aangepakt door ze te beschuldigen van bijvoorbeeld wangedrag of corruptie.

‘Onacceptabel’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie aan de Volkskrant dat het „zeer zorgelijk” is dat de Vlaskamp en Wang te maken kregen met „zulke verregaande intimidatie”. Dat zulke intimidatie plaatsvindt in Nederland is wat het ministerie betreft „onacceptabel”. Het heeft daarom om opheldering gevraagd bij de Chinese ambassade. Die ambassade zou in oktober het ministerie zelf op de hoogte hebben gebracht van de bommelding in Den Haag en daarbij ook de naam van Vlaskamp hebben doorgegeven.

Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant zegt dat de verslaggeving over China bedreigd wordt. Dat is geprobeerd om Vlaskamp met „dreigementen en intimidaties de mond te snoeren”, vindt ook hij onacceptabel. „We hebben vaker meegemaakt dat correspondenten worden gehinderd bij het uitoefenen van hun werk. Maar we hebben nog nooit gezien dat verslaggevers hier worden geïntimideerd en bedreigd door een - naar het zich laat aanzien - vreemde mogendheid.”