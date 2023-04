Welke boeken gaan de wereld veranderen?

Welke boeken hebben de wereld veranderd? Die vraag hebben we de afgelopen weken geprobeerd te beantwoorden. We lazen boeken die protesten inspireerden, of die ons helpen de wereld beter te begrijpen. Boeken die wereldleiders hebben beïnvloed of boeken die onze cultuur vormden. Eén grote vraag blijft over: welke boeken gaan de wereld nog veranderen?

In deze aflevering bespreken we wat we in deze negendelige serie geleerd hebben over de kracht van literatuur. We onderzoeken hoe groot de invloed van boeken is en zal zijn in de toekomst. En we selecteerden vier relatief nieuwe boeken die de potentie hebben om de wereld te veranderen. Dit is de negende en laatste aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderen.

Boeken die we deze aflevering bespraken:

Ta-Nehisi Coates - Between the World and Me

Geert Buelens - Wat we toen al wisten: De vergeten groene geschiedenis van 1972

Margaret Atwood - The Handmaids Tale

Aleksandr Doegin - Foundations of Geopolitics

Dit is de laatste aflevering van een negendelige serie over boeken die de wereld veranderden.