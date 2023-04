Waarom je op Goede Vrijdag naar de Johannes-Passion wil luisteren

Bij Goede Vrijdag hoort voor veel Nederlanders het luisteren naar de Matthäus-Passion. Wat sommigen niet weten is dat deze passie een voorganger heeft: de Johannes-Passion. Redacteur Eva Peek zingt zelf beide passies in een amateurkoor en vertelt waarom zij de Johannes eigenlijk mooier vindt.

