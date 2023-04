Persoon die voorwerp naar hoofd Klaassen gooide voorlopig vrij met gebiedsverbod

De persoon die woensdag tijdens de wedstrijd Feyenoord - Ajax een voorwerp tegen het hoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen gooide komt voorlopig vrij. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag. Wel blijft de 32-jarige man verdachte en heeft hij een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor alle voetbalstadions.

Bij de halve finale van de KNVB-beker werd vanaf de tribune, waar alleen Feyenoord-supporters aanwezig mochten zijn, een scherp voorwerp tegen het hoofd van Klaassen gegooid. Die verliet met een bebloed achterhoofd het veld, waarop de arbiter de wedstrijd tijdelijk stillegde. Klaassen probeerde nog door te spelen, maar dat ging door de verwonding niet meer. Het was al de tweede maal dat de scheidsrechter de wedstrijd stillegde, nadat eerder al enkele minuten na de aftrap vuurwerk werd afgestoken.

Lees ook: Waarom krijgt het voetbal de hooligans niet onder controle? Zes vragen en antwoorden

Bedreigingen

De 32-jarige man, die direct na de wedstrijd werd aangehouden, moet op een later moment voor de politierechter verschijnen op verdenking van mishandeling. Het OM zegt dat de verdachte sinds het incident vele ernstige bedreigingen ontvangt. „Dat dit incident heftige emoties oproept is een feit, maar we wijzen erop dat het bedreigen van personen of voor eigen rechter spelen een strafbaar feit is”, aldus het OM.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen scherpte de KNVB direct de maatregelen rondom het staken van voetbalwedstrijden aan. Scheidsrechters moeten een wedstrijd nu definitief staken wanneer iemand op het veld wordt geraakt door een vanaf de tribune gegooid object. Datzelfde geldt wanneer een toeschouwer het veld op rent om een speler of arbiter aan te vallen.