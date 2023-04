Mijn vader is digibeet. Zo kreeg ik een serie appjes met cijfers. Ik vroeg om opheldering. „Is niet voor jou”, appte hij. Ik realiseerde me dat hij onze chat gebruikte als notitieblok voor meterstanden, omdat hij niet begrijpt dat daar ook gewoon een notitieapp voor bestaat. Erger dan dit kon het niet worden. Dacht ik. Tot ik een appje van mijn stiefmoeder kreeg. Op de foto: mijn vader op kantoor die een monitor op zijn kant heeft gezet omdat hij niet weet hoe hij de tekst op het scherm kan draaien.

