‘Kraan die zorgde voor treinongeluk kwam te vroeg op het spoor’

De spoorkraan die het ongeluk met twee treinen bij station Voorschoten veroorzaakte in de nacht van maandag op dinsdag zou, ondanks een eerdere afspraak, te vroeg op of bij het spoor terecht zijn gekomen. Dat staat in het eerste feitenrelaas dat ProRail vrijdag heeft gedeeld met „relevante” betrokkenen en in handen is van persbureau ANP. De kraan stond al op het spoor toen er nog treinverkeer reed.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden waren twee van de vier sporen gesloten, op de andere twee kon het treinverkeer passeren. Om van en naar de sporen die in onderhoud waren te komen, moest de kraanmachinist eerst de twee sporen oversteken die in gebruik waren. Hiervoor bewoog de kraan over een railinzetplaats. Volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften mag een kraanmachinist de open sporen alleen oversteken na toestemming van de werkplekbeveiliger, die de aannemer dient aan te stellen.

Om 03.23 uur vroeg de aannemer van de kraan aan de treindienstleider van ProRail of het treinverkeer kortstondig stilgelegd kon worden, zodat de kraan kon oversteken. Die zou daarop geantwoord hebben „dat dit over 10 minuten mogelijk is”. De kraan is volgens ProRail vervolgens om onduidelijke redenen binnen dat tijdsbestek bij of op het spoor van de goederentrein terechtgekomen, die vervolgens tegen de kraan aan reed. De NS-trein en de goederentrein van DB Cargo reden volgens het geplande tijdspad, bevestigen woordvoerders aan NRC.

Bij het ongeluk in Voorschoten viel één dode, een 65-jarige medewerker van bouwbedrijf BAM die in de kraan aan het werk was. Negentien mensen raakten gewond, waarvan een onbekend aantal ernstig. Dinsdagmiddag lagen nog drie mensen op de intensive care. Door het ongeluk is het spoor tussen Leiden en Den Haag nog tot zeker 18 april gestremd.

De overleden kraanmachinist was een man uit het Limburgse Beringe. Volgens zijn vorige werkgever was hij een „ervaren kraanmachinist” die regelmatig in de nacht werkte en goed op de hoogte was van de veiligheidsvoorschriften.