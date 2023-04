Kosten voor renovatie dreigen weer hoger te worden: gemeente legt ontwerp voor verbouwing museum Boijmans stil

De gemeente Rotterdam heeft het ontwerpen van de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen stilgelegd, omdat de kosten van het huidige voorlopige ontwerp tientallen miljoenen hoger dreigen uit te vallen dan begroot. Dat bleek uit een tussentijdse doorrekening van het huidige ontwerp-in-ontwikkeling eind vorig jaar in opdracht van de gemeente.

Dat doorrekenen gebeurde eerder dan gebruikelijk in een bouwproces, omdat wethouder Maarten Struijvenberg (grote projecten, Leefbaar Rotterdam), die sinds herfst vorig jaar de verantwoordelijkheid heeft over het project, niet gerust was over de voortgang. Hij wilde niet dat de gemeente verrast zou worden door kostenoverschrijdingen – normaal gesproken laat de gemeente alleen het definitieve ontwerp doorrekenen. Twee externe bureaus kwamen uit op overschrijdingen van respectievelijk 35 en 70 miljoen euro ten opzichte van het in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde bouwbudget van 223 miljoen euro. Over de vraag waarom de bedragen zo sterk verschillen, is de gemeente nog in gesprek met de bureaus.

Sinds 2019 gesloten

De voorzichtigheid van de gemeente kenmerkt het uiterst stroeve proces van de renovatie van het belangrijkste museum van de stad. Museum Boijmans Van Beuningen is al sinds 2019 gesloten voor renovatie. Het monumentale pand sloot wegens achterstallig onderhoud: er moest asbest worden verwijderd en er was sprake van brandgevaar en wateroverlast.

Maar toen het museum sloot, was er geen geld en geen plan. De gemeente, die als eigenaar van het pand voor de renovatie moet betalen, zocht naast de beschikbare 169 miljoen euro externe mede-financiering om ingrijpend te kunnen verbouwen. Daarmee zou het aantal bezoekers verhoogd kunnen worden van 300.000 naar 500.000. Dat verliep moeizaam; het museum liep onder meer een bijdrage van 80 miljoen van stichting Droom en Daad mis.

Inmiddels is de geplande opening uitgesteld naar 2029 en is het budget verhoogd van 171 tot 223 miljoen euro, is het eerste ontwerp van architectenbureau Mecanoo van Francis Houben teruggeschaald en het nieuwe, aangepaste ontwerp nu dus gepauzeerd.

Gemeenschapsgeld

De gemeente benadrukt dat het besluit van de tussenstop is genomen in samenspraak met Museum Boijmans en Mecanoo. Dat betekent een aanzienlijke verbetering van de vastgelopen verhoudingen tussen de gemeente en het museum. „Wethouder Struijvenberg is met alle partijen in gesprek gegaan, en dat is heel constructief geweest”, zegt een woordvoerder van de wethouder. „Dit is een groot en mooi project, waar veel gemeenschapsgeld naartoe gaat, en iedereen staat weer met elkaar aan de lat.”

De kosten kwamen bij doorrekening vooral hoger uit omdat het restaureren en renoveren van het oudste deel van het gebouw, het rijksmonument van Van der Steur, duurder is dan gedacht. Ook het maken van een logistieke toegangspoort achter het gebouw in het Museumpark, deels ondergronds, valt duurder uit. Nog voor de zomer wil wethouder Struijvenberg de gemeenteraad laten weten hoe het voorlopig ontwerp moet worden aangepast.

Lees ook: Sjarel Ex vertrekt na 18 jaar bij Museum Boijmans Van Beuningen