Israëlisch conflict over Tempelberg breidt zich uit, ook aanvallen op Libanon en Gazastrook

In Israël en de bezette Palestijnse gebieden is het deze week onrustig. Onder andere een Israëlische inval in de Al-Aqsamoskee leidde tot gewelddadige confrontaties. De onrust beperkt zich niet tot de twee gebieden: Israël heeft in de nacht van donderdag op vrijdag aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon, nadat zeker dertig raketten vanuit dat land werden afgevuurd.