Israël bombardeert Gazastrook na raketaanval uit Libanon

Het Israëlische leger heeft donderdagavond de Gazastrook gebombardeerd nadat eerder op de dag 34 raketten op Israëlisch grondgebied waren afgevuurd vanuit Libanon. Dat meldt persbureau AP.

Volgens het Israëlische leger zijn vier plekken van de militaire beweging Hamas gebombardeerd. Twee wapenfabrieken en twee tunnels zouden het doelwit zijn geweest. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Eerder op de dag beloofde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu na de raketaanvallen vanuit Libanon dat de vijanden van Israël „een prijs zouden betalen”. Volgens de Libanese autoriteiten werden de raketten afgeschoten vanuit een Palestijns vluchtelingenkamp. Een onbekende Palestijnse groepering zou erachter zitten. Volgens Israël zit Hamas achter de aanvallen.

De aanvallen volgen op het recente oplaaien van geweld tussen Israël en de Palestijnen. De afgelopen dagen kwam het op verschillende plaatsen in de bezette Palestijnse gebieden in Israël tot gewelddadige confrontaties. Vooral bij de Al Aqsa-Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem was het onrustig.

De plek is voor zowel joden als moslims een heilige plaats. Het geweld laait op nu moslims bezig zijn met de ramadan en de joden het paasfeest Pesach vieren. Hierdoor is het drukker dan normaal bij de moskee.