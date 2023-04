Vrachtschip botst voor de tweede keer in vijf jaar tegen dezelfde spoorbrug

Een vrachtschip is vrijdag tegen een spoorbrug in Gouda aangevaren. Dat meldt ProRail. Het is de tweede keer in vijf jaar dat ditzelfde binnenvaartschip tegen dezelfde spoorbrug knalde. Inmiddels is het schip alweer losgekomen en doorgevaren, maar door de schade aan de brug rijden er tot zaterdagochtend minder treinen over het spoor tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

Op beelden is te zien hoe een container op het schip in elkaar is gekreukt tegen de brug aan. Het schip, eigendom van transportbedrijf CCT, vervoerde goederen voor Heineken, en in de container zelf zat dan ook bier. De directeur van CCT Luc Smits krabt zichzelf over zijn hoofd hoe het opnieuw fout heeft kunnen gaan met zijn schip onder deze brug. Volgens Smits was één kant van de container vier centimeter te hoog. „Het enige wat we kunnen denken, is dat er een golfslagje is geweest. Maar dat is gissen.” Volgens Smits vaart dit schip zo’n vier keer per week onder deze brug door en wordt het bemand door ervaren schippers.

De provincie Zuid-Holland doet onderzoek naar de botsing. Of het domme pech is, dat het schip weer tegen deze brug botste, kan de woordvoerder niet zeggen. En de oorzaak? „Ik heb het vrachtschip niet bestuurd, dus dat lijkt me moeilijk om te beantwoorden.” ProRail haalt de schouders op bij de gebeurtenis: „Alleen het spoor op de brug is van ons, dus de schade aan die infrastructuur is wat wij onderzoeken.”

In 2018 voer het schip tegen de brug door de hoge waterstand. Bovendien lag het schip niet diep in het water omdat de containers leeg waren. De schade van die botsing is pas eind vorig jaar hersteld.