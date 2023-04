Het Uur met architect Francine Houben

Ze is één van de beroemdste architecten ter wereld, bekend van The New York Public Library, het Montevideo gebouw in Rotterdam en het grootste culturele centrum van Azië, in Taiwan. Toch houdt Francine Houben niet van sterrengedrag en ontwerpt juist graag in Nederland. Pieter van der Wielen spreekt haar over haar minutieuze lokale onderzoek voordat ze aan een ontwerp begint en het belang van alle zintuigen in een ontwerp. Over hoe de mens altijd centraal staat, en hoe gebouwen - net als mensen- moeten aarden. Over de rol van architecten in het bouwen van de toekomst, en hoe intuïtie niet ‘iets vrouwelijks’ is, maar gebaseerd is op ervaring.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.