Toerist omgekomen in Israëlische stad Tel Aviv nadat auto op menigte inrijdt

In de Israëlische stad Tel Aviv is vrijdag een Italiaanse toerist om het leven gekomen en zijn zes anderen gewond geraakt bij wat de Israëlische autoriteiten een „terreuraanval” noemen. Dat melden internationale persbureaus. Een auto reed in op een menigte mensen in de buurt van een park en sloeg daarna over de kop. Het motief van de autobestuurder is nog onduidelijk. De aanval is nog niet opgeëist.

De lokale politie laat weten de bestuurder dood te hebben geschoten. Israëlische reddingsdiensten melden dat een aantal gewonden Britse en Italiaanse toeristen waren. De gewonden zouden er allen niet ernstig aan toe zijn. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in een reactie laten weten meer militairen te willen inzetten om het geweld het hoofd te bieden.

Het incident volgt op nieuwe spanningen tussen Israël en zowel Palestina als Libanon. Afgelopen woensdag raakten meerdere Palestijnen gewond na een inval van de Israëlische politie in de in Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. In de nacht van donderdag op vrijdag voerde Israël vervolgens raketaanvallen uit in het zuiden van Libanon, nadat zeker dertig raketten vanuit dat land werden afgevuurd. Vrijdag volgde een Palestijnse aanval op twee joodse zusters op de Westelijke Jordaanoever.