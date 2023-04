Een epidemie van zwarte longen in de VS

Met een zuurstoftank in zijn rechterhand schuifelt Glenn Salyer uit het Pikeville Medical Center, een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Kentucky. Een doorzichtig slangetje loopt van de tank over zijn borst naar zijn nek, en achter beide oren langs naar zijn neusgaten. Salyer heeft de zilverkleurige cilinder altijd bij zich, hij heeft hem nodig om lucht te krijgen. Soms moet hij al na enkele meters lopen even stoppen om op adem te komen.

De 49-jarige Salyer, een voormalige mijnwerker in de kolenmijnen van oostelijk Kentucky, heeft een ernstige vorm van pneumoconiose, stoflongen. Het ziekenhuis in Pikeville heeft een kliniek voor de vele mijnwerkers als hij, die lijden aan deze dodelijke ziekte. De aandoening, in de volksmond bekend als ‘Black Lung’ (‘Zwarte Long’), wordt veroorzaakt door het inademen van kolenstof in de mijnen. In de afgelopen twintig jaar is het aantal gevallen fors gestegen.

Salyer is een veteraan uit de steenkolenwinning in de Appalachen: 21 jaar lang werkte hij ondergronds, tot hij in 2015 zijn baan verloor in de tanende sector. Zes jaar geleden werd de ziekte bij hem vastgesteld en sindsdien is zijn gezondheid snel achteruitgegaan. Hij kan niet meer worden behandeld en heeft volgens artsen nog slechts een aantal maanden te leven. Aanvankelijk hoopten Salyer en zijn familie dat een dure longtransplantatie zijn leven zou kunnen redden, maar daarvan is het nooit gekomen. Inmiddels is hij te zwak voor een dergelijke operatie.