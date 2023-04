Doetinchemse autohandelaar aan wie Fenerbahçe tonnen overmaakte veroordeeld tot anderhalf jaar cel

De rechtbank in Zutphen heeft een 47-jarige man uit Doetinchem vrijdag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden. De autohandelaar is schuldig bevonden aan het witwassen van meer dan achthonderdduizend euro in september 2020, afkomstig van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Dat bedrag was bedoeld voor het Italiaanse Empoli FC, maar werd in plaats daarvan gestort op de bankrekening van de Doetinchemmer. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

„Fenerbahçe, Empoli, een transfersom en dan ineens meneer J. uit Doetinchem die hier tussen opduikt. Wat een verhaal”, zo vatte de rechtbank de kwestie volgens ANP eerder al samen tijdens de inhoudelijke behandeling. De zwendelsaga begint als Fenerbahçe in 2019 de Sloveense middenvelder Miha Zajc overkoopt van Empoli. Voor hem leggen ze 3,9 miljoen euro neer, wat ze in drie termijnen betalen. Voor de laatste van een miljoen euro stuurt Empoli de Turkse club in september 2020 een herinneringsmail. Betaling blijft uit. Empoli FC spant uiteindelijk een arbitrageprocedure aan bij de FIFA, die bepaalt dat Fenerbahçe het hele bedrag, met rente en vergoeding van gemaakte kosten, alsnog moet betalen aan Empoli.

Maar Fenerbahçe heeft het geld wel degelijk overgemaakt, alleen niet aan Empoli. Enkele uren na de herinneringsmail van de Italianen ontvangt de Turkse club nog een mail van een e-mailadres dat gelijk lijkt aan dat van Empoli. „Negeer alstublieft mijn vorige e-mail, ik heb nieuwe documenten voor deze betaling bijgevoegd. Ik zie uw reactie en betalingsbewijs graag tegemoet.” Een paar dagen en in ieder geval twee ‘aanmaningen’ verder maakte Fenerbahçe een bedrag van € 831.929,50 over op de Nederlandse Rabobank-bankrekening van Brian J.

‘Delivery of Special Cars’

Bij het autobedrijf van Brian J. in Doetinchem zijn eerder die maand twee mannen langsgekomen, beweerde J. in een civiele rechtszaak die in 2021 plaatsvond. Ze waren geïnteresseerd in exlusieve oldtimers voor de bestuursvoorzitter van Fenerbahçe. Totale budget: 830.000 euro. Op 25 september maakt J. twee facturen op, voor auto’s, een boot en twee graafmachines. Op de facturen staat de tekst: „Delivery of Special Cars” en de naam van de bestuursvoorzitter. Die auto’s waren geleverd, aldus J. in de civiele zaak, maar bewijzen ontbraken.

In de civiele zaak in augustus 2021 hield zijn verhaal dan ook geen stand, waarna J. zei dat hij zijn rekening ter beschikking zou hebben gesteld aan twee criminelen. In ruil daarvoor mocht hij honderdduizend euro zelf houden. J. moest het volledige bedrag terugbetalen.

J. wist naar eigen zeggen dat hij geen recht had op het geld. Toch sluisde hij het bedrag in twaalf dagen volledig weg, aldus de rechtbank. Hij loste leningen af, boekte geld over naar privérekeningen, kocht virtuele valuta en nam contanten op.

De autodealer had al jaren financiële problemen; in zijn woning bewaarde hij een vuurwapen, naar eigen zeggen omdat hij vanwege zijn schulden werd bedreigd. De strafrechter verweet hem vrijdag geen geen betrokkenheid bij de zwendel. Wel leverde de autodealer met zijn witwaspraktijken volgens de rechtbank „een bijdrage aan de instandhouding van criminaliteit”.