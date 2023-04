Dit zijn de favoriete recepten van Janneke Vreugdenhil met lentegroen

Voordat we binnenkort een ode brengen aan de ultieme lentegroente asperges, zetten we de favoriete recepten van culinair journalist Janneke Vreugdenhil met lentegroen op een rij.

1 Fladderig groen: raapstelenpasta met ricotta en zalm

Hoewel Janneke graag uren in de keuken staat, heeft ook zij soms nauwelijks tijd om fatsoenlijk te koken. En waar haastige spoed normaal gesproken zelden goed is, is deze lentepasta daar een fijne uitzondering op.

Lees hier het recept voor deze snelle pasta met zalm.

2 Geurig groen voorjaarsachtige viscurry

Begin 2021 raakte Janneke besmet met het coronavirus. Ze was als de dood haar reuk en smaak te verliezen, maar ze leek de dans te ontspringen. Tot dag zeven. Plots rook en proefde ze niks meer. Uren en uren hing ze boven kruidenpotjes in de keuken, tot diep in de nacht, in de hoop weer iets te triggeren. En jawel, gelukkig: na slechts drie dagen kwamen haar zintuigen terug. Reden genoeg voor Janneke om geurige gerechten eens in het zonnetje te zetten. Resultaat is deze heerlijke curry met veel groene kruiden.

In deze geurige, groene curry kan de vis vervangen worden door tofu.

3 Bleekgroen risotto met prei

Op een prachtige lentedag in 2011 wenste Janneke dat ze dichter was. Dan kon ze een ode aan de lente schrijven, een ode van vederlichte woorden geweven in dartele regels. Maar het mocht niet zo zijn, dus besloot ze haar ode net even anders aan te pakken: een eerbetoon in romig, zachtgolvend pastel.

Deze vederlichte risotto maak je met jonge prei, saffraan, kalfsbouillon en een gepocheerd ei.

4 Groen voor erbij

Bij menig Italiaans, Frans of Midden-Oosters gerecht dat Janneke maakt heeft ze geen moeite om ‘iets groens’ voor erbij te bedenken. Respectievelijk werken gesmoorde venkel, gekookte sperzieboontjes en geroosterde bloemkool altijd goed. Maar in de Aziatische keuken? Het duurde even voordat ze kwam op het, haars inziens, ideale groentebijgerecht: een simpele salade met taugé, bladgroen en dressing.

Het zuur van de limoen, het zoet van de gembersiroop, het zout en de kruiden zorgen samen voor een verrassend effect.

Heeft u een van Jannekes gerechten uitgeprobeerd en wilt u vertellen hoe dat ging en het resultaat laten zien? Stuur een foto met tekst (maximaal 200 woorden) naar janneke@nrc.nl

5 Indiaas groen palak gosht

Toen Janneke in de vroege lente van 2019 aankondigde bij haar huisgenoten dat ze die avond schaap zouden eten, reageerden zij nog net niet met bèèèèh. De slechte reputatie van schapenvlees is onterecht, vindt Janneke, dus ging ze aan de slag. En wat bleek? De huisgenoten vochten uiteindelijk om het laatste restje van een verrukkelijke, lenteachtig groene, Indiase schapencurry.

In dit stoofgerecht gebruikt Janneke ghee, een soort Indiaase geklaarde boter. Gewone olie werkt ook prima.

6 Spinaziegroen een quiche van filodeeg

Met veel plezier leest Janneke zo nu en dan het Britse culi-tijdschrift Olive. Niet zelden haalt ze er veel inspiratie uit voor haar eigen gerechten. Zo ook in het voorjaar van 2009: het tijdschrift presenteerde haar een taart van filodeeg met spinazie en fontina. Die zag er zo aanlokkelijk uit dat ze zich braaf schikte in haar lot en die avond nog maakte ze de taart. Een fijne voorjaarsklassieker!

Fontina is een halfzachte Noord-Italiaanse kaas die gemakkelijk smelt. Vervangen door jongbelegen Hollandse boerenkaas is mogelijk.

7 Schuimig groen cappuccino van doperwten

Schuimige soepen zijn een mooie culi-uitvinding, vindt Janneke. Schuim bestaat uit minuscule luchtbelletjes en die vormen een ideaal transportmiddel voor aroma’s. Door een soep op te kloppen zorg je dus voor een intensere smaakbeleving. Restaurants hebben daar allerlei soorten machines en foefjes voor, maar thuiskoks kunnen ook een eind komen met een pak sojamelk en een staafmixer.

Sojamelk is perfect om een mooie, schuimige soep te maken.

8 Hollands groen salade van Nederquinoa

Waarom kijken we voor inspiratie voor gerechten eigenlijk zo vaak over de grens? Binnen Nederland valt ook heel veel te halen, weet Janneke. Wist u bijvoorbeeld dat in Flevoland ook quinoa wordt verbouwd? Het gewas blijkt het uitstekend te doen in Nederlandse bodem. Quinoa heeft een bijzonder hoge voedingswaarde, bevat bijna twee keer zoveel eiwit en wel drie keer zoveel vezels als bijvoorbeeld zilvervliesrijst. Je kunt er fantastische zomerse salades mee maken, die zowel voedzaam zijn als toch ook licht.

Met dit recept voor een Hollandse quinoasalade valt eindeloos te variëren.

Bonus NRC tv-recept lamsschouder met salsa verde Veertien jaar geleden maakte Janneke Vreugdenhil een receptvideo voor NRC tv, ooit het videokanaal van NRC. Ook met dit recept kun je nog altijd aan de slag: Je hebt nodig: 1 lamsbout

1 bol knoflook

1 blikje ansjovis

2 eetlepels olijfolie

grof zeezout

een bosje platte peterselie

een bosje munt

2 eetlepels kappertjes

4 ansjovisjes uit blik

1 theelepel Dijonmosterd

sap van een citroen

150 ml extra vergine olijfolie

zwarte peper uit de molen Bereidingswijze: Zet de oven aan op 80 graden. Spoel de lamsbout af en dep hem droog met keukenpapier. Houd twee tenen knoflook apart en pel de rest. Halveer de tenen in de lengte. Laat de ansjovis uitlekken en hak de visjes fijn. Maak met een scherp mesje rondom inkepingen in het vlees en prop hierin de ansjovis en knoflook. Wrijf de lamsbout rondom in met olijfolie en grof zeezout. Leg het vlees in een ovenschaal, liefst op een rooster, en zet deze 8 tot 10 uur in het midden van de oven. Pluk voor de salsa verde de blaadjes van de takjes kruiden en hak ze grof. Pel de achtergehouden knoflooktenen en hak ze fijn. Doe de kruiden, knoflook, kappertjes en ansjovis in de vijzel en stamp alles tot een grove pasta. Voeg de mosterd en een beetje citroensap toe. Schenk er al roerend de olijfolie bij. Proef en maak de salsa verder op smaak met citroensap, zout en versgemalen peper. Snijd de lamsbout in plakken en serveer met de salsa verde.

Meer gidsen met recepten van Janneke Vreugdenhil In deze gids zet Janneke Vreugdenhil haar favoriete recepten met pompoen op een rij. Minder gas of elektriciteit verbruiken tijdens het koken is niet ingewikkeld: NRC geeft je diverse energiezuinige recepten. Wat is er behalve stamppot allemaal nog meer mogelijk met de bladgroente? In deze gids vind je zeven recepten.