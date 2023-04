Democratische parlementsleden geschorst door Republikeinse meerderheid na protesteren tegen wapenbezit

Een Republikeinse meerderheid van het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Tennessee heeft donderdag twee Democratische parlementsleden geschorst omdat ze hadden gedemonstreerd voor het beperken van vuurwapenbezit. Justin Jones (27) en Justin Pearson (28) hadden vorige week tijdens een protest een debat verstoord. Een derde parlementariër, Gloria Johnson (60), stond ook op de nominatie om weggestemd te worden, maar zij haalde het nipt. Dat melden Amerikaanse media. In het Huis zetelen 75 Republikeinen en 23 Democraten.

Omdat Jones en Pearson zwarte politici zijn en Johnson wit is, gaan er beschuldigingen op van racisme. Pearson zei na afloop van de stemming dat het raciale aspect niet genegeerd kan worden: „Twee jonge zwarte wetgevers die wel geschorst worden en een witte vrouw niet.” De drie demonstreerden vorige week voor een strengere wapenwet na een schietpartij op een school waarbij zes mensen om het leven zijn gekomen, onder wie drie kinderen. Honderden mensen drongen bij dat protest het parlementsgebouw binnen, onder wie ook de drie Democraten. Ze zongen daarbij ‘genoeg is genoeg’ en ‘de macht aan het volk’. Pearson en Jones deden dat door een megafoon. De Republikeinse afgevaardigde Gino Bulso beschuldigde hen van het plegen van „muiterij”. De Republikeinen waren bang dat ze de schijn wekten dat verstoringen van het Huis getolereerd zouden worden zonder schorsing.

Het schorsen van gekozen politici in Tennessee is sinds de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) slechts twee keer eerder voorgekomen. Het is officieel toegestaan, maar komt vrijwel uitsluitend voor als politici worden beschuldigd van ernstig wangedrag. Nu lijkt het volgens Amerikaanse media te gaan om het monddood maken van politieke tegenstanders. Jones zei na de stemming dat het een „aanval op de democratie” was. Hij zei zich te blijven inzetten voor de strijd tegen vuurwapens. De Amerikaanse president Joe Biden, een Democraat, noemde de schorsing van de parlementsleden in een verklaring „shockerend, ondemocratisch en zonder precedent”.