De beste podcasts van dit moment volgens NRC

Het aanbod van podcasts groeit continu. Daarom tipt NRC wekelijks drie interessante nieuwe titels. De beste podcasts uit onze selectie voegen we toe aan deze gids, die we maandelijks bijwerken.

1 The Coldest Case In Laramie

Trailer

Wanneer journalist Kim Barker nadenkt over mogelijke verhalen die ze voor The New York Times kan maken, denkt ze aan de moord op Shelli Wiley in 1985. Wiley, die op dezelfde middelbare school had gezeten als zij, werd op haar 22ste thuis neergestoken en daarna is haar appartement in brand gezet.

Niemand werd veroordeeld voor de moord, maar „iedereen in Laramie zegt te weten wie het heeft gedaan”. Ex-politieman Fred Lamb lijkt zelfs te bekennen op tape, dus hoe kan het dat hij nog vrij is?

Barker krijgt toegang tot alle dossiers en verhoren en terwijl zij onderzoekt, wordt deze cold case steeds meer een verhaal over het geheugen en hoe de mens gebeurtenissen herinnert, en herinneringen aanpast.

2 Achterwerk

Teaser: Achterwerk

„Ik ben erg bang dat ik lesbisch ben, en dat zou ik eigenlijk niet moeten zijn.” Veertig jaar lang stonden er achter op de VPRO-gids brieven van kinderen en jongeren, met vragen, problemen, wensen en frustraties. Sommige ontroerend, andere geestig.

Elja Looijestijn was redacteur van de rubriek en gaat in de podcast Achterwerk nu, jaren later, in gesprek met de mensen die toen een brief schreven. De pagina begon in mei 1976 en in 2016 kwam de rubriek tot een eind. Er verschenen gedichten en mopjes, maar ook verhalen over kernwapens, punks en discotheken. Hoe is het nu met de mensen die toen iets schreven over hun leven, hun toekomst en hun zorgen?

3 Good Sport

Welcome to Good Sport

Sport is de spiegel van de maatschappij. Begrijp je de mechanismen achter topsporters, hun grootste fans en de competitieve arena’s waarin de spektakels zich uitspelen, dan begrijp je de mensheid – zo claimt de nieuwe Tedtalk-productie Good Sport.

In deze podcast onderzoekt Jody Avirgan, een vrolijke sportliefhebber, de wetten waarop de sportwereld draait, en de complexe psychologie die daarachter schuilgaat.

In de eerste aflevering onderzoekt Avirgan de oorzaken van succes. Hoe kan het dat veel topsporters een vergelijkbare achtergrond hebben, of zelfs in dezelfde dorpen zijn opgegroeid? Wat is het aandeel van geluk en goede omstandigheden in datgene wat wij gezamenlijk erkennen als talent?

4 Gonzo

Trailer GONZO

Het was 2010. Culinair journaliste Hiske Versprille griste een koekblik van het bureau van een redactiecollega en racete naar Steakhouse Piet de Leeuw, een begrip in Amsterdam. Ze had namelijk een intuïtief vermoeden. Dat bleek te kloppen. Ze bestelde een biefstuk, sneed hem, toen hij opgediend werd doormidden, stopte de helft in het blikje dat op haar schoot lag en liet hem onderzoeken in een laboratorium. Haar vermoeden bleek juist, de biefstuk was 100 procent paard!

Elke week een spannend verhaal, een verhaal dat een journalist maar één keer in zijn/haar leven maakt. Van de kroongetuige in het Holleeder-proces die weigerde onder te duiken tot infiltratie in het hoofdkwartier van de Centrumdemocraten.

5 Sisters

SISTERS: A Preview

Al meer dan tien jaar maakt Kaitlin Prest, of ‘KP’, zoals ze zich aan luisteraars voorstelt, met The Heart intieme (zelf)portretten over liefde, seks, en verbinding. Haar nieuwste serie betreft een liefde waarin je geboren wordt, maar die lang niet zo vanzelfsprekend is: die voor een zus.

In vijf afleveringen hoor je hoe Kaitlin en Natalie opgroeien in een onderlinge strijd die zich uit in muzikale ambities. Iedere ochtend staat de kleine Kaitlin om vijf uur op om te oefenen op de piano. Hoe anders dan haar jongere zusje, dat nooit oefent, maar spéélt. En dat ook nog eens uit lijkt te zijn op haar allerbelangrijkste bezit: haar identiteit. Lukt het de rivalen uit deze giftige dynamiek te stappen en een intieme relatie op te bouwen?

6 Waar is zuster Gabrielle?

Waar is zuster Gabrielle? — Trailer

Als de titel dat nog niet verraadde: we hebben hier te maken met een waargebeurd misdaadverhaal. Dit keer vermist (en vermoord?): zuster Gabrielle, een tegendraadse en geliefde lerares die plotseling verdween uit het nonnenklooster waar zij woonde. De setting: Dendermonde, een Vlaams stadje waar iedereen dit verhaal wel lijkt te kennen. De voice-over is van rechtbankjournalist Philip Heymans. En daarin schuilt de grote kracht van deze podcast.

Heymans is een fantastische verteller met jarenlange radio-ervaring. Hij brengt naast zijn analytische inzichten een kinderlijke nieuwsgierigheid mee. De humor en de levendigheid van de vertelling maakt deze podcast tot een uitschieter in het genre.

