De baas van Universal krijgt een bonus van 100 miljoen dollar om nog even te blijven

Sir Lucian Grainge, waar moeten we die van kennen?

Schrikkelkind Sir Lucian Grainge (1960) is de machtigste man in de muziekindustrie. Hij is de hoogste baas van Universal Media Group (UMG), dat een marktaandeel van 32 procent heeft in de industrie en artiesten als Billie Eilish, BTS, Lana del Rey, en The Rolling Stones onder contract heeft. Het bedrijf, dat een mondiale jaaromzet van dik 10 miljard euro heeft, is sinds de beursnotering in 2021 statutair gevestigd in het immer showbizz ademende Hilversum. Grainge is al sinds 2011 topman van UMG en tekende eind maart bij voor nog eens vijf jaar, tot mei 2028. Hij levert tweederde van zijn vaste salaris in (dat gaat van 17,5 naar 5 miljoen dollar per jaar), maar krijgt daarvoor, hou je vast, 100 miljoen dollar als ‘transitiebonus’. Daarvan wordt de helft in drie tranches uitbetaald als de beurskoers van UMG de komende jaren blijft stijgen tot 38 euro per aandeel (nu 21,40 euro).

Waarom wil Universal Grainge zo graag houden?

Simpel: de in Noord-Londen geboren Grainge is de muziekindustrie. Hij begon erin als tiener, na een fietsongeluk waar hij een schadevergoeding van 4.000 pond aan over hield. De helft gaf hij aan zijn vader – die een platenzaak had – van de rest kocht hij een eigen auto en begon hij demo’s op te nemen van beginnende bandjes. Via dat netwerk kreeg hij zijn eerste baan bij platenmaatschappij CBS, en eind jaren zeventig sloot hij zijn eerste contract met de Britse postpunkband The Psychadelic Furs.

Via allerlei andere functies in de platenindustrie (bij onder meer voorlopers van UMG zoals MCA Records) belandde hij eind jaren negentig bij Universal Music UK. Daarna werd hij de baas van alle internationale activiteiten van UMG, en tenslotte bestuursvoorzitter.

Grainge loodste het bedrijf door de zware periode heen van eerst illegaal downloaden en daarna spotgoedkoop streamen. Hij nam als kakelverse topman in 2011 concurrent EMI over, omarmde al vroeg de in datzelfde jaar opgerichte en destijds als bedreigend ervaren streamingdienst Spotify, en sloot in 2017 een meerjarig contract ermee af. Terwijl fysieke dragers (en winstmachines) als platen en cd’s verdwenen, groeide UMG onder zijn leiding uit tot de marktleider in de muziekindustrie. Inmiddels weet het, juist door streaming, goed geld te verdienen.

Oké, hij kan dus echt wat, maar serieus: 100 miljoen?

Voor Grainge is dat gek genoeg nauwelijks interessant. De beursgang van UMG in 2021 leverde hem in totaal een bonus op van 290 miljoen euro (!). So what’s another 100 million?

In een interview in februari dit jaar met miljardair Bill Ackman, die via zijn beleggingsvehikel Pershing Square 10 procent van de aandelen UMG bezit, legde Grainge de basis van zijn succes uit: naar eigen zeggen hebben zijn linker- en rechter hersenhelft „een ongebruikelijke relatie”, waardoor hij zowel creatief als zakelijk kan denken. Grainge: „Ik raak in paniek als ik een aspirine moet nemen en ik heb nog nooit alcohol gedronken, maar ik kan plezier hebben met talent en artiesten, en ik kan contact met ze maken... Ik hou van hun karakters, ik hou van mensen die voor zichzelf denken.” De andere kant van zijn brein, het zakelijke, rekenkundige deel, had hij aan zijn moeder te danken, die registeraccountant was. „Ik kan ‘nee’ zeggen en ik kan tellen!”

Prima motto, maar zijn bonus van 100 miljoen laat ook zien dat hij ook kan tellen en op het juiste moment ‘ja’ zegt.

In afwezigheid van columniste Marike Stellinga, die met schrijfverlof is, kiest NRC elke zaterdag een persoon van de week.