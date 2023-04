BBB voert gesprekken over brede coalities in provincies

Of BBB ook met linkse partijen kan samenwerken, én andersom. Die vraag ligt de komende weken in veel provinciehuizen op tafel. Veel verkenners geven het advies een „brede coalitie” te vormen, zodat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten straks op voldoende steun in Provinciale Staten kan rekenen. In zeker vijf provincies zullen informateurs onderzoeken of een coalitie van BBB en VVD met PvdA mogelijk is, vaak ook met CDA en in een aantal gevallen ook met GroenLinks of SP. Een oplossing die in meerdere provincies wordt genoemd is een coalitieakkoord op hoofdlijnen, samen met meer „gedetailleerde afspraken” op gevoelige dossiers.

Breekpunten BBB

Een van die gevoelige dossiers is stikstof. Uit de verkenningsrapporten blijkt dat verkiezingswinnaar BBB en regeringspartij VVD, die op landelijk niveau tegenover elkaar staan als het gaat om het stikstofbeleid, in de provincies toch open met elkaar in gesprek willen over dit thema.

In het regeerakkoord van Rutte IV is afgesproken dat de stikstofdoelen in 2030 gehaald moeten zijn, terwijl BBB dit wil uitstellen naar 2035. Voor BBB is dit een breekpunt. Daarnaast is het voor BBB uitgesloten dat boeren gedwongen worden uitgekocht, terwijl het kabinet die mogelijkheid wil openhouden.

Op provinciaal niveau lijken die twistpunten een minder grote rol te spelen. Zo schrijft de verkenner in Limburg, de partijloze oud-burgemeester Jan Schrijen, dat de Statenfractie van de VVD „geen voorstander” is van verplichte onteigening en het jaartal 2030 ziet als „een streefgetal en niet meer dan dat”.

In Friesland riep verkenner Chris Stoffer (SGP) het kabinet op niet vast te houden aan 2030 als stikstofdeadline en aan de gedwongen uitkoop van boeren: „Als Den Haag daaraan blijft vasthouden, wordt Friesland onbestuurbaar.”

Uitdaging

In Noord-Holland en Zuid-Holland moet het volgens de verkenners mogelijk zijn om zowel PvdA als GroenLinks te laten meedoen aan de gesprekken. Verkenner Ankie Broekers-Knol schrijft in haar advies voor de provincie Noord-Holland dat de tegengestelde posities van BBB en GL „weliswaar groot” maar „overbrugbaar” lijken te zijn. Wel noemt Broekers-Knol een coalitie tussen BBB en GL „een uitdaging”.

In Limburg, Drenthe en Friesland lijkt samenwerking tussen BBB en GroenLinks niet mogelijk. Zo schept volgens de verkenner in Limburg de „groene profilering” van GroenLinks een te grote afstand tot BBB. Dat betekent dat de PvdA in deze provincies GroenLinks moet ‘loslaten’, terwijl de samenwerking op landelijk niveau de afgelopen tijd juist hechter is geworden. In Limburg neemt de SP in de gesprekken de plek in van GroenLinks.

As met twee wielen

In andere provincies luidt het advies een coalitie door het midden of over rechts te vormen met de SGP, zoals in Zeeland en Flevoland. In Flevoland was het advies om naast VVD, BBB, ChristenUnie en SGP ook PVV bij de gesprekken te betrekken. Ondanks bezwaren van de landelijke partijvoorzitter van de ChristenUnie tegen samenwerking met PVV („niet geloofwaardig”) gaan die gesprekken door.

Astrid Nienhuis, verkenner in Drenthe, liet vrijdag weten een brede coalitie te adviseren met BBB, VVD, CDA en PvdA (die laatste was niet nodig voor een meerderheid). „De BBB beschreef haar voorkeur voor een coalitie als een as met twee wielen. Met twee rechter- of twee linkerwielen kom je niet vooruit”, schreef Nienhuis, die de partijen ook suggesties voor een „nieuwe bestuurstijl” liet formuleren.

Tussenstand

Niet alle provincies zijn nu klaar met verkenning. In sommige provincies is een tussenstand meegedeeld. In Utrecht bijvoorbeeld liet verkenner Danny de Vries, burgemeester van Oudewater, weten dat op basis van zijn gesprekken op dit moment „geen enkele coalitie haalbaar” is. Zijn advies is een samenwerking tussen BBB, VVD, PvdA en GroenLinks, maar die laatste partij wil een progressievere coalitie en BBB voelt zich daardoor „in een hoek gedreven”, aldus het verkenningsrapport. De Vries: „Het is tijd om compromissen te sluiten. De partijen moeten over hun eigen schaduw heenstappen.”

In Gelderland vormen BBB, CDA en VVD „het tussenresultaat” van de verkenning. Die partijen moeten met SGP, PvdA, ChristenUnie en JA21 zoeken naar „een stabiele meerderheidscoalitie”.

Met medewerking van: Marko de Haan, Denise Retera, Karel Smouter, Paul van der Steen, Philip de Witt Wijnen, Marit Willemsen en Oscar Vermeer