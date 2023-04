‘Baudet stuurde boetes, pornofilmpjes en gooide met flessen’

Binnen de rechts-populistische partij Forum voor Democratie heeft jarenlang „een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer” geheerst. Zo zou partijleider Thierry Baudet met lege flessen hebben gegooid, pornovideo’s en racistische appjes hebben gestuurd en mensen hebben geïntimideerd met torenhoge boetes. Dat schrijft het AD vrijdagavond op basis van gesprekken met oud-medewekers en honderden pagina’s aan documenten.

Onder meer voormalig FVD’ers Eva Vlaardingerbroek, Nicki Pouw-Verweij en Henk Otten kregen boetes van 10.000 tot 170.000 euro opgelegd omdat zij een geheimhoudingsclausule zouden hebben geschonden. In geen van de gevallen werd er daadwerkelijk betaald. Anderen vertelden over hoe Baudet in een dronken bui tijdens een etentje lege wijnflessen langs een medewerker gooide die een onderzoek leidde naar racistische en antisemitische uitingen binnen de jongerentak van FVD. Veel mensen die het AD sprak, noemden het excessieve alcoholgebruik van Baudet als reden voor een onveilige werksfeer.

Ook stuurde Baudet een vrouwelijke medewerker een pornofilmpje en deed hij geregeld racistische en seksistische uitingen. Verder zou hij vaak woede-uitbarstingen hebben gehad en mensen publiekelijk hebben vernederd. In een reactie ontkent Baudet met flessen te hebben gegooid en intimiderend te zijn overgekomen.

Het is niet de eerste keer dat zich interne ongeregeldheden voordoen bij Forum voor Democratie. Veel leden stapten uit de partij wegens racistische, seksistische en antisemitische uitingen van Baudet en andere FVD-Kamerleden. Een deel hiervan richtte JA21 op, waarbij later meer oud-FVD’ers zich aansloten. Sinds de coronapandemie uitbrak begon Baudet steeds meer complottheorieën te verkondigen, waarna opnieuw leden hun steun opzegden. Daarnaast blijft de partijleider de Russische president Vladimir Poetin verheerlijken en verdedigt hij de Russische invasie van Oekraïne.