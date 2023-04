Wat leraren en veel ouders al vermoedden, is nu ook wetenschappelijk bewezen: scholieren en jonge studenten hebben echt een sociaal-emotionele achterstand opgelopen tijdens de coronapandemie.

Volgens een onlangs gepubliceerde studie van 27 Nederlandse kinder- en jeugdpsychiaters ging het psychisch welzijn van kinderen gemiddeld fors achteruit tijdens het eerste jaar van de pandemie. Het is enigszins hersteld in 2021, maar nog steeds niet op het niveau van vóór de lockdowns.

Dat heeft gevolgen voor hun schoolwerk: ze zijn als groep minder gemotiveerd dan vóór de pandemie. Ze vallen vaker uit: maandag bleek dat vorig jaar 30.000 mbo-studenten voortijdig hun studie afbraken – 5.000 meer dan een jaar eerder. Sommigen werden ‘weggekocht’ door werkgevers maar velen haakten echt af.

Ook op de middelbare school is de motivatie laag, getuige verhalen van leerkrachten en decanen. Tijdens een webinar voor leraren en schoolbestuurders in januari vertelde wiskundeleraar Matthijn Tromp: „Ze zijn apathisch, niet geconcentreerd in de klas en maken het huiswerk niet.” Veel leerlingen zijn volgens leraren meer bezig hun sociale achterstanden in te lopen dan hun leerachterstanden. Heel logisch en begrijpelijk, je bent maar één keer jong.

Bovendien is het een natuurlijke inhaalslag: 80 procent van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebeurt volgens pedagogen en kinderartsen in de kinder- en tienertijd. Dat zij tijdens de pandemie drie keer een aantal maanden thuis moesten zitten, en dus in die periodes amper met leeftijdgenoten konden omgaan, heeft voor hen ingrijpender gevolgen gehad dan voor volwassenen.

Het missen van veel lessen zelf creëerde ook hiaten. Eind januari bleek uit internationaal onderzoek dat scholieren wereldwijd een derde van een leerjaar achterlopen op eerdere generaties.

Scholen en vervolgopleidingen waren de afgelopen paar jaar coulant voor deze generatie. Ze mochten overgaan naar de volgende klas, óók als ze iets te lage cijfers hadden, of mochten één vak wegstrepen en vaker tentamens herkansen. De eisen voor het ‘Bindend Studieadvies’ in het hoger onderwijs werden ook versoepeld. In de zomer van 2020 ging het hele eindexamen op de middelbare school zelfs niet door.

Aan die coulance komt nu een einde. De ministers van Onderwijs én de Onderwijsinspectie willen – ondanks verzoeken van scholen, ouder- en scholieren-organisaties – de eindnormen weer op het oude niveau hebben. Anders, zo zeggen zij, blijf je aan de gang. Dan zijn de diploma’s jarenlang minder waard dan eerder behaalde diploma’s. Het kabinet trok 8,5 miljard euro extra uit om corona-achterstanden in het onderwijs binnen drie jaar in te lopen. Veel scholen gaven extra lessen en verkleinden tijdelijk de klassen. Andere besteedden het geld aan dramalessen, waarin tieners zich leren uiten, en aan gezellige uitjes.

Maar extra geld lost niet alles op. Gezien de dubbele achterstand – leer- én sociale achterstand – die veel kinderen en tieners hebben opgelopen, zou coulance nog steeds op zijn plaats zijn. Geef deze generatie iets meer tijd. Wees creatief, hou niet krampachtig vast aan elke norm en elke regel. Zij kunnen er ook niets aan doen dat er een forse hap uit hun jeugd werd genomen. Anders zullen ze zélf die tijd nemen – door te blijven zitten of af te haken. Daar zijn ze al volop mee bezig.